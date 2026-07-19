«En estos 25 anys, la Jove Banda Simfònica ha sigut una experiència molt enriquidora per a molts joves músics que hui són professionals»
Sergio Díaz afronta la seua primera gira al capdavant de la Jove Banda Simfònica de la FSMCV en l’any del seu 25é aniversari, amb l’estrena absoluta de la Cinquena Simfonia de Ferrer Ferran
La Jove Banda Simfònica de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana prepara una de les gires més especials de la seua trajectòria. La formació celebra el seu 25é aniversari amb més de 80 joves músics procedents de societats musicals de les tres províncies, un nou director al capdavant i l’estrena absoluta d’una obra composta expressament per a commemorar l’efemèride.
Sergio Díaz García assumeix la direcció de la Jove Banda en una temporada carregada de simbolisme. «Assumisc este repte amb molta il·lusió, però també amb el respecte i la responsabilitat. Durant estos anys, la Jove Banda Simfònica s'ha convertit en un referent del moviment bandístic valencià i ha sigut una experiència molt enriquidora per a molts joves músics que hui desenvolupen la seua carrera professional», explica el director.
Una de les particularitats de la Jove Banda Simfònica és la intensitat del procés. «En només uns dies conviuen joves procedents de realitats molt diferents, però amb un objectiu comú i una enorme motivació per fer música. Eixa energia genera un ambient de treball molt estimulant i permet avançar amb rapidesa», afirma Díaz.
El director vol aproximar els participants a una dinàmica similar a la que trobaran en un entorn professional. «La meua intenció és oferir-los una forma de treball exigent i organitzada, molt pròxima a la que trobaran en un entorn professional. Al mateix temps, m’agradaria que trobaren un espai de confiança on puguen aprendre, compartir experiències i crear vincles amb altres companys», explica.
Un programa construït des de la música valenciana
La gira presenta un programa integrat per obres de quatre compositors valencians i articulat al voltant de dues grans creacions simfòniques: Art i Cultura, d’Iván Romero; l’estrena absoluta de The Creation. Symphony nº 5, de Ferrer Ferran; Lo cant del valencià, de Pedro Sosa; i la Third Symphony for Wind Orchestra: Jalupe, de Luis Serrano Alarcón. El director avança, a més, que hi haurà alguna sorpresa reservada per al públic.
«Des del principi vaig tindre clar que el repertori havia de reflectir la riquesa, la qualitat i la diversitat que caracteritzen actualment la música escrita per a banda de la mà dels nostres compositors», assenyala Díaz.
Un dels grans moments de la temporada serà l’estrena de The Creation, la Cinquena Simfonia per a banda de Ferrer Ferran. La peça ha sigut escrita expressament per a la Jove Banda Simfònica. «Les aportacions del mestre Ferrer Ferran seran fonamentals per poder entendre l’obra des de la mateixa gènesi de la seua creació. El veritable repte estarà en el treball conjunt amb els músics per descobrir-la, construir-la i donar-li forma des de zero», explica.
«El repertori de la gira reflecteix la riquesa, qualitat i diversitat que caracteritza actualment la música escrita per compositors valencians»
La convivència contribuirà també a construir eixa cohesió necessària en este repte. «La música no es construeix únicament durant els assajos. La convivència afavoreix la confiança, el companyerisme i el coneixement mutu, i tot això acaba reflectint-se també en la manera de fer música», defensa Díaz.
La combinació entre exigència artística i convivència constitueix, segons el director, un dels motius pels quals els músics recorden el seu pas per la Jove Banda. «El valor d’una experiència com esta no es mesura únicament en els concerts de la gira, sinó també en tot allò que queda després: les relacions creades, els aprenentatges adquirits i la motivació per continuar formant part activa de les nostres bandes», conclou Sergio Díaz.
Vint-i-cinc anys després de la seua creació, la Jove Banda Simfònica continua complint així una doble funció: oferir als joves músics valencians una experiència artística d’alt nivell i retornar eixe creixement al conjunt d’un moviment que té en les societats musicals la seua principal fortalesa.
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