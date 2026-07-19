Lectures d'estiu (2): Spagnoletto
L'escriptor Josep Lozano, amb Spagnoletto, torna a la novel·la històrica per acostar-nos a una de les grans figures de la pintura barroca europea: Josep de Ribera, el pintor xativí nascut el 1591 que va desenvolupar bona part de la seua carrera a Itàlia i va ser conegut universalment amb el sobrenom de l’Spagnoletto. Però, lluny de construir una biografia convencional o una successió erudita de dades i d'esdeveniments -que ho hauria pogut fer, després de tants anys estudiant el personatge-, Lozano ha preferit convertir la vida del pintor en matèria literària. I així, la novel·la presenta un Ribera ja vell i malalt que dicta els seus records a Gioachino Malherba, un personatge d’existència també agitada, encarregat de posar per escrit i ordenar les paraules de l’artista. Un recurs que permet al lector entrar en la memòria del pintor i acompanyar-lo en un recorregut que va des dels seus primers anys valencians fins als temps de Roma, Parma i, sobretot, Nàpols. Un dels grans atractius del text és precisament la forma com Josep Lozano humanitza el personatge històric. El Ribera de Spagnoletto no és només el pintor genial sinó que és un home atent al seu ofici i a la necessitat de trobar un lloc propi en un món artístic que en aquell temps seu era extraordinàriament competitiu. La pintura apareix, doncs, com un treball i com una forma de supervivència, uns aspectes que de vegades no volem veure.
Per una altra banda, al voltant del protagonista, la novel·la reconstrueix l’Europa convulsa del segle XVII: des de la misèria i el luxe a les tensions polítiques, les revoltes, les epidèmies, els conflictes entre les grans potències i una societat profundament desigual. Serà en aquell escenari on Ribera descobrirà la força revolucionària de la pintura de Caravaggio i construirà una mirada pròpia sobre la realitat, marcada pel clarobscur i per una atenció particular als rostres, als cossos i als models procedents de les classes populars. Spagnoletto és, a més, una novel·la sobre la memòria on el vell pintor intenta ordenar una vida que ja s’acaba i rescatar del passat allò que encara pot ser contat. Entre la documentació històrica i la imaginació literària, Lozano construeix una veu que busca la versemblança d’un testimoni autèntic, com si el lector tingués entre les mans unes memòries perdudes de Josep de Ribera. No de bades Lozano és també un estudiós de la memorialística.
Publicada per l'Editorial Afers, Spagnoletto és una invitació a redescobrir Josep de Ribera més enllà dels seus quadresmi gaudier del retrat literari d’un gran artista valencià que va trobar a Itàlia el seu espai de creació i que, quatre segles després, continua interpel·lant-nos des de la llum i l’ombra de les seues pintures.
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