Va de llibres
Les editorials universitàries valencianes guanyen premis arreu de l'Estat: “És una demostració que es fa la feina ben feta”
En qüestió de poques setmanes, la Universitat Jaume I ha guanyat dos Premis Joan Lluís Vives i la Universitat d’Alacant un Premi Nacional d’Edició Universitària
Francesc Miró
L’edició universitària valenciana està d’enhorabona. I això no és un fet poc remarcable: el treball de l’edició universitària sovint és encara més invisibilitzat que el dels editors generalistes, i per descomptat més desconegut per al gran públic. Però els jurats, els especialistes i les veus més expertes del panorama espanyol, ara mateix, veuen amb molt bons ulls el que es fa a les nostres editorials universitàries. La prova és la conjunció en el temps i l’espai de diversos guardons que reconeixen la seua llavor.
El jurat dels XXIX Premis Nacionals d'Edició Universitària, format per destacades personalitats de l'àmbit cultural i de la divulgació científica, va determinar a les acaballes de juny quines eren les millors publicacions editades per universitats espanyoles al llarg de l’any 2025. Si altres anys, entre les obres guardonades hi havia llibres de Publicacions de la Universitat de València, aquest any hi va haver una obra editada per Publicaciones de la Universidad de Alicante. Parlem del llibre ‘Pandemias. De la peste negra al COVID-19’ de José Miguel Sempere, Rosa Ballester i Josep Bernabeu, que va aconseguir el premi a Millor monografia en Ciències de la Salut. En paraules del mateix jurat per “ser un llibre ben editat, accessible i assequible i un clar exemple de la transferència del coneixement científic a la societat, més en un assumpte d'evident interés com són les pandèmies”. Un llibre clar i concís (no supera les 150 pàgines) que aporta perspectives diverses, però al mateix temps complementàries, del fenomen epidèmic.
Per altra banda, la Xarxa Vives d’Universitats que reconeixen les millors publicacions editades per les universitats membres amb els Premis Joan Lluís Vives a l’edició universitària, ha reconegut per partida doble al Servei de Comunicació i Publicacions de la Universitat Jaume I. El reconeixement del Millor Llibre de ciències socials se l’ha endut el llibre ‘Ensenyar (llengües) al País Valencià. Reflexions des de l’interaccionisme discursiu’, de Joaquim Dolz i Aina Monferrer. Un llibre on els dos autors promouen un “plurilingüisme constructiu i respectuós amb les llengües minoritzades com el valencià, oferint propostes didàctiques”. I el premi a Millor Edició ha sigut per a ‘Llibre de privilegis de Morella (1225-1395)’, de Vicent Garcia Edo. Una col·lecció de textos, magníficament presentada en quasi 500 pàgines, amb un enorme valor testimonial sobre la història medieval de la vila de Morella.
Aquests guardons, creats l’any 2019, fan valdre la tasca de les editorials i serveis de publicacions universitàries en la difusió del coneixement científic i humanístic en català. La qual cosa fa veure a editores com Carme Pinyana, editora de la Universitat Jaume I, que van en el bon camí. “Que una editorial com Publicacions de la Universitat Jaume I, molt menuda, haja aconseguit aquests dos premis és un orgull enorme i una demostració que es fa la feina ben feta”, ens diu a Va de Llibres la mateixa Pinyana. Una editora que, a més, va rebre fa no res el guardó Sapientia per part de Publicacions de la Universitat Rovira i Virgili en reconeixement de la seua trajectòria.
“Nosaltres editem els llibres, no només els publiquem. I aquest reconeixement significa que hi ha tot un procés no només de selecció, sinó també de qualitat formal en la feina que es fa des d’ací”, explica Pinyana. “Estem contents també pels autors i les autores, per a ells és una distinció que valoren molt. Pensem que el nostre treball editorial és meritori i premis com aquests ho demostren”. I tant que ho demostren.
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