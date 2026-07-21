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Una setmana de juliol

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Lluís Meseguer

Lluís Meseguer

València

Fa noranta anys, al bo de l’estiu, el dimarts 14 de juliol del 1936, el diari Heraldo de Castellón publicava una noteta tremenda, que deia així: “La nota de actualidad la ha constituido hoy la muerte del ex-ministro de la dictadura don José Calvo Sotelo. Por cierto que el finado tenía proyectado para el domingo próximo una visita a las Villas de Benicasim para pasar el día con la familia de don Joaquín Bau.”

¿Per què havia de vindre aquell polític a vora mar del Mediterrani, amb Joaquín Bau, a l’esvelta Villa d’estiu familiar de la dona d’aquest, Elisa Carpi, el 19 de juliol del 1936? Dos dies abans, el divendres 17, a les 5 de la vesprada, un esdeveniment criminal contra la humanitat havia començat a la ciutat de Melilla i a les Illes Canàries...

I el dissabte 18, a Barcelona, una Olimpíada Popular alternativa als Jocs pseudoolímpics que s’estaven celebrant a l’Alemanya nazi, feia un assaig general a l’Estadi Olímpic de Montjuïc. I mentrestant, dins el Festival del Teatre Grec de Montjuïc, a les sis de la vesprada, s’hi feia un assaig general d’un històric concert que s’hi havia de celebrar al diumenge 19, dirigit per Pau Casals amb l’Orfeó Gracienc, per a interpretar la Novena Simfonia de Beethoven. Ja no es va celebrar.

Aquell 18 de juliol fotia una calor impressionant. Al dia següent, o uns dies després, Joaquinet, mon pare, estava en un bancal a Herbers, segant amb dalla -activitat que dominava amb gràcia i talent-, una collita de blat que pareixia bona, quan algú va acudir-hi cridant que hi havia una guerra a l’Àfrica, a Espanya, on fóra, i creia recordar els joves del poble saludant-se amb el puny alçat, un mocador roig al coll etc...

I ara fa cinquanta anys ara, l’1 de juliol de l’any 1976, que jo era jovenet, en el renovat Festival del Teatre Grec de Montjuïc,començaven unes 7 Hores de Rock. Amb una nota desagradable: uns inspectors de la Brigada Político-Social van pujar a l’escenari i no a cantar ni ballar, precisament: el lema del cartell dels actes era Per un teatre al servei del poble. I després van detindre alguns actors, etc...

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I després d’aquell cinquantenari, ahir de vesprada, al passeig Marítim de Benicàssim, a la Villa Ana i Biblioteca del Mar, prop de la Villa Carpi, i també de la monumental Villa Elisa (propietat que va ser dels Bou i els Carpi), i de l’hotel Voramar, on fa anys s’acolliren els ferits de les Brigades Internacionals de la terrible guerra, una viatgera escriptora, María Belmonte parlava de literatura i de viatges pel món: amb optimisme, amb sensibilitat, davant la memòria, la brisa i les ones del Mediterrani.

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