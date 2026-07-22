València Music City destina 200.000 euros a 26 projectes musicals
La convocatòria de 2026 ha rebut 74 sol·licituds, davant les 37 registrades l'any anterior, i reflectix la diversitat de gèneres, formats i agents que integren l'ecosistema musical valencià
La convocatòria de subvencions de València Music City 2026 destinarà 200.000 euros a 26 projectes musicals. La iniciativa ha duplicat el nombre de sol·licituds respecte a l'edició anterior: en 2025 es van presentar 37 propostes i van resultar beneficiàries 16, mentres que enguany la convocatòria ha arribat a les 74 sol·licituds.
El creixement confirma la consolidació d'estes ajudes com una eina d'impuls per al teixit musical de la ciutat i com una via per a dur endavant esdeveniments, concerts, festivals i activitats alineades amb l'estratègia València Music City 2025-2030.
El pressupost de la convocatòria ha augmentat en 50.000 euros, des dels 150.000 euros de 2025 fins als 200.000 euros actuals. Este increment permet ampliar de 16 a 26 el nombre de projectes impulsats i concentrar bona part del suport en els trams de major quantia: huit iniciatives rebran 10.000 euros, tretze obtindran 7.500 euros, quatre comptaran amb 5.000 euros i una rebrà 2.500 euros. D'esta manera, el 80,8% dels projectes seleccionats rebrà entre 7.500 i 10.000 euros. Estos dos trams representen conjuntament el 88,75% del pressupost total, una distribució orientada a reforçar la capacitat de producció, programació i projecció de les iniciatives beneficiàries.
La regidora de Turisme, Innovació i Captació d'Inversions, Paula Llobet, ha valorat molt positivament la resposta del sector: “Esta participació confirma la vitalitat i la capacitat d'iniciativa de l'ecosistema musical valencià. Des de València Innovation Capital i Las Naves volem contribuir al fet que eixa creativitat es convertisca en activitat, oportunitats i nous projectes capaços de generar valor cultural, econòmic i social per a la ciutat”.
Per la seua banda, el director general de València Music City, Juan Pablo Valero, ha destacat la representativitat de les propostes seleccionades: “Els 26 projectes reflectixen l'amplitud real del nostre teixit musical, amb festivals, cicles estables, sales, patrimoni, creació contemporània i iniciatives professionals. Estes ajudes permetran dinamitzar la programació, reforçar la diversitat de l'oferta i estendre l'activitat musical per diferents espais i moments de l'any”.
Del pop-rock a la música antiga
La diversitat també queda reflectida en agrupar els projectes pel seu gènere musical predominant. Les propostes vinculades al pop-rock, l'indie, el garage i l'escena alternativa constituïxen el bloc més nombrós, amb set projectes —el 26,9% del total— i 60.000 euros, equivalents al 30% del pressupost.
L'electrònica, la música experimental, l'art sonor i la creació contemporània són presents en cinc projectes, el 19,2%, amb un finançament conjunt de 37.500 euros. Altres cinc projectes se situen en l'àmbit de la música actual, popular i multigènere, inclosos formats transversals relacionats amb la programació i la indústria musical, i reben 45.000 euros.
La música clàssica, antiga, sacra, lírica i patrimonial reunix igualment cinc iniciatives, el 19,2% de les seleccionades, amb una dotació global de 30.000 euros. Completen la relació quatre projectes dedicats a la música urbana, el jazz, el reggae i la percussió, que representen el 15,4% del total i reben 27.500 euros.
Esta distribució oferix una fotografia àmplia de l'ecosistema musical valencià, en la qual conviuen els gèneres populars i contemporanis amb la música clàssica, el patrimoni, l'experimentació sonora, la creació independent i els projectes de caràcter professional.
La convocatòria contribuïx així a enfortir la cadena de valor de la música a València: creació, producció, exhibició, programació, patrimoni, desenvolupament professional i connexió amb nous públics. La resolució haurà de difondre's una vegada publicada oficialment, document que determinarà de manera definitiva les entitats beneficiàries i les quantitats concedides.
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