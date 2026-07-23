Tirar la pedra i amagar la mà amb Ciutat Vella
Significa causar un dany o perjuí amagant-ne l’autoria. Últimament, ho he viscut en el treball amb un cap que fa mal i després actua com si no haguera fet res.
El món està ple de calamitats. Hem de lluitar per combatre-les, però resulta difícil quan és complicat demostrar qui les ha causades. La situació queda ben descrita per la locució tirar la pedra i amagar la mà. Significa causar un dany o perjuí amagant-ne l’autoria. Últimament, ho he viscut en el treball amb un cap que fa mal i després actua com si no haguera fet res.
Una part de la classe política ha tirat la pedra i ha amagat la mà en el cas de la pèrdua d’identitat i de veïnat de la Ciutat Vella del Cap i Casal. Presumien d’esta zona urbana tradicional i alhora permetien l’especulació i la proliferació desmesurada de pisos turístics. No valoraven la lluita del barri per superar la conflictivitat social i el deteriorament. Molts habitants suportaren anys difícils. Quan pareixia que es tornava a recuperar, comerciants tradicionals foren apartats per les franquícies. Mentrismentres, veïns i veïnes eren expulsats per fons voltors.
Estos dies ha sigut notícia l’intent d’augmentar un dia l’Ofrena. Deixant a banda la necessitat de trobar una solució consensuada a l’acte, cal dir que les grans víctimes haurien sigut les entitats i els residents de Ciutat Vella. El govern local pareix que no entén que és una zona amb unes peculiaritats pròpies que cal atendre. A més, perseguix les seues comissions falleres amb normatives perjudicials. L’any passat exclusivament unes comissions de Ciutat Vella apareixien en el ban faller de manera restrictiva. Enguany volien aïllar un tercer dia el centre sense pactar-ho. Les errades es paguen. Almenys per ara David ha guanyat a Goliat. El regidor de Falles ja acostuma a tirar la pedra i amagar la mà en diversos temes. En públic, manté una actitud dura i inflexible. En privat, es mostra cordial i ben pròxim.
La selecció espanyola de futbol ha guanyat el Mundial exercint un joc constant, coordinat i humil. Contràriament, pareix que algunes autoritats futbolístiques no actuen igual. El president de la FIFA diu que l’amistat amb Trump no té res a vore amb l’alçament de la sanció a un jugador nord-americà, després de sol·licitar-ho este. Ha tirat la pedra i ha amagat la mà.
En definitiva, busquem no solament qui tira la pedra sinó aquell que amaga la mà. Eixe continuarà fent-nos mal. Una ferida no es cura del tot sense conéixer de veritat qui l’ha provocat.
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