La claraboia
Burgeses, feministes i pioneres
Són noranta anys del colp d’estat de Franco. I el periodista i historiador Miguel Ángel Villena (València, 1956) ens ha regalat als lectors un interessant treball al voltant de les nou diputades pioneres de la Segona República Espanyola: Republicanas. Revolución, guerra y exilio de nueve diputadas (Tusquets editores). Feministes, lluitadores pels drets polítics i socials de les dones i de les classes més desfavorides, i fins i tot revolucionàries, en gran part filles de la burgesia, en un país amb un 75% de població analfabeta, sobretot femenina, i prop de cinc milions de camperols i jornalers vivint en condicions de pobresa. L’excepció burgesa d’aquelles pioneres van ser, entre d’altres, Dolores Ibárruri, d’extracció social obrera, i Federica Montseny, la primera dona que va ocupar un ministeri espanyol, encara que no va ser diputada.
Són dones que van viure en un país dominat, fins a l’arribada de la República, per l’església, l’exèrcit, la monarquia i els cacics, on la majoria dels camperols vivien en cases insalubres o en xaboles sense llum elèctrica, ni aigua potable, i la lluita per la supervivència era una constant diària. Constancia de la Mora i Maura, neta d’un dels polítics més poderosos de la Restauració, Antonio Maura, va prendre consciència de la situació social amb la pobresa dels guardes de la finca familiar. Cap de l’oficina per a la premsa estrangera i casada amb Ignacio Hidalgo de Cisneros, comunista i cap de l’aviació republicana.
Victoria Kent va ser mestra, inspirada pel moviment renovador de la Institució Lliure d’Ensenyament, i va participar de la Residència de Senyoretes, paral·lela a la d’Estudiants. Una altra pionera fou Julia Álvarez Resano, diputada del PSOE i primera governadora civil de la història d’Espanya. Compartiren escons amb les socialistes Matilde de la Torre, Veneranda García Manzano, i la cedista Francisca Bohigas.
No podem deixar d’esmentar com a dones pioneres del món intel·lectual i el feminisme a María Zambrano, Maruja Mallo, María Teresa León i María de Maeztu, directora de la Residència de Senyoretes. Clara Campoamor i Victoria Kent, a més de diputades, van ser les primeres advocades d’Espanya. María Lejárraga i Margarita Nelken foren dues diputades socialistes i intel·lectuals, pioneres del feminisme, que van participar en la modernització cultural i la consideració de les dones. Comptat i debatut, un llibre molt recomanable per als interessats en el descobriment d’aquelles dones brillants; burgeses, feministes i pioneres.
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