El tresor valencià que viatga a Mèxic
Es tracta de les joies de la Biblioteca Històrica de la Universitat de València i es traslladen temporalmente per al FILUNI 2026
Facsímils, impresos, còdexs... són algunes de les peçes que componen un dels tresors més valiosos de la Biblioteca Històrica de la Universitat de València i que ja han iniciat el seu viatge cap a Mèxic. Formaran part de la programació cultural de la VIII Fira Internacional del Llibre Universitari (FILUNI), que se celebrarà del 25 al 30 d’agost i en la qual la Universitat de València serà la institució convidada d’honor. L’exposició es podrà visitar més dies apart dels de la fira, del 24 d’agost al 3 d’octubre a la Sala Santos Balmori de la Casa Universitaria del Libro (CASUL), un espai cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Considerada una de les principals cites editorials de l’àmbit universitari iberoamericà, FILUNI reuneix cada any universitats, editorials acadèmiques, investigadors i professionals del llibre procedents de nombrosos països. A més de la seua programació editorial, la fira s’ha consolidat com un dels grans aparadors internacionals de la producció universitària en llengua espanyola.
Un recorregut pels tresors de la Universitat
L’exposició reuneix una selecció de facsímils d’algunes de les obres més representatives conservades a la Biblioteca Històrica de la Universitat de València. El recorregut s’articula al voltant de cinc manuscrits i deu impresos dels segles XV i XVI que mostren la riquesa del patrimoni bibliogràfic.
Entre les peces destaquen tres còdexs del Duc de Calàbria, procedents de la biblioteca dels reis aragonesos de Nàpols iniciada per Alfons el Magnànim: la Cosmographiae, de Claudi Ptolemeu; les obres de Virgili; i el còdex dels banys de Petrus de Ebulo, considerat el primer tractat de balneoteràpia, amb un índex atribuït al metge valencià Arnau de Vilanova.
La mostra inclou també el Llibre de Sent Soví, un dels receptaris de cuina medieval més antics d’Europa escrits en llengua pròpia, i el conegut com a Còdex Pomar, un atles d’història natural elaborat entre finals del segle XVI i començaments del XVII que incorpora nombroses il·lustracions basades en l’expedició científica realitzada per Francisco Hernández a Mèxic entre 1571 i 1577, considerada la primera gran expedició científica al Nou Món.
Entre els impresos sobresurten dues autèntiques fites de la història del llibre: Trobes en lahors de la Verge Maria, primera obra literària impresa a Espanya i de la qual només es conserva un exemplar, i Tirant lo Blanc, considerada una de les grans obres de la literatura europea, la principal aportació valenciana a la història literària i definida per Miguel de Cervantes com «el millor llibre del món».
Més enllà del valor artístic d’aquestes obres, Tinta, pergamí i paper proposa un recorregut per la transmissió del coneixement des de l’edat mitjana fins als inicis de l’edat moderna i posa en relleu el paper de la paraula escrita com a vehicle per a preservar la memòria col·lectiva. L’exposició permet, a més, acostar-se a la història de la mateixa Biblioteca Històrica de la Universitat de València, els orígens de la qual es remunten a 1785 gràcies a la donació de l’erudit valencià Francesc Pérez Bayer. Actualment, conserva més de 100.000 exemplars, entre els quals hi ha més de 1.000 manuscrits, 447 incunables i una de les col·leccions bibliogràfiques patrimonials més importants d’Espanya, a més de cartells de la Guerra Civil, medalles, peces numismàtiques i globus celestes i terraqüis del segle XVII.
Totes les obres que integren l’exposició estan digitalitzades i es poden consultar lliurement a través de la col·lecció Somni, el repositori digital del patrimoni bibliogràfic de la Universitat de València.
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