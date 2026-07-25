Ai Argüello, Aznar, Peinado...
El pare Josep Miquel Bausset ha escrit l’article “Ai, Argüello” que jo he ampliat amb Aznar i amb Peinado (Pentinat en un poema meu). Bausset fa unes preguntes al president de la Conferència Episcopal, que reproduiré i comentaré. Bausset usa la ironia discreta i fina de la gent de la Ribera, distinta de la ironia més agressiva que jo acostume, sense cap dubte per influència de l’Albufera. Bausset es dirigeix a Argüello pels atacs a la política del govern, al qual qualifica de “banda de ladrones... y a la vista està”, blasma de tota la política del govern i demana l’avançament de les eleccions, o siga que fa el mateix que el PP. Bausset es pregunta: “Aquesta és l’església de Jesús? Una església amable, acollidora, respectuosa amb el govern elegit democràticament? Per què no denuncien les mentides i la corrupció de la dreta?”Icontinua, referint-se al cardenal Cañizares, (que jo vaig valencianitzar Canyissars), i diu: “El Cardenal no va obrir la boca per denunciar tots els casos de corrupció del PP valencià i espanyol”. I continua, ara contra els bisbes“que no representen l’església que volia el Papa Francesc i ara el Papa Lleó...”
Abans de les puntualitzacions que vull fer, rebatejaré el president de la Conferència Episcopa afegint-li un complement: Argüello Mata-degolla, per l’èmfasi que posa a tirar-se al coll de les persones que no li fan el pes i mossegar-les fort; també aplicaré el complement a l’autor material d’aquest virus que s’ha encomanat en tota la dreta i l’extrema dreta indígenes i li diré Aznar Mata-degolla, així com a una colla de jutges mata-degolla, que empren la justícia de manera injusta, com Peinado, a qui pose de prototip. A Aznar, a més a més, per ser l’autor de l’ordre que “quien pueda hacer, que lo haga”, que era el senyal que esperaven tots els mata-degolla espanyols per a treure’s les carassetes i actuar. Per cert. a mata-degolla és el que els castellans diuen “ a degüello” o “entrar a sangre y fuego”.
Les puntualitzacions les faig a les darreres paraules del breu del pare Bausset, quan diu: “si al PP i a Vox, alguns bisbes els ho aplaudeixen tot, serà perquè són del PP i Vox. Pot ser volen un nou nacionalcatolicisme?”. Evidentment, els pepevoxos volen que continue vigent la “doctrina” franquista a la qual no han renunciat mai. Per altra part, diu que “Argüello pixa algunes vegades fora de test”, i, per tant, jo també em faig una pregunta: si la majoria de bisbes aplaudeixen mons. Argüello, serà que són i pixen com ell? Per acabar, preguntaré al monsenyor, utilitzant les seues mateixes paraules: l’església és una banda de pederastes... i a les proves em remet. Què li sembla?
En l’any 2015, quan hi hagué les grans arribades massives de famílies que fugien de països en guerra i de difícils situacions econòmiques, cercant refugi i acollida en la civilitzada i cristiana Europa, Canyissars es mostrà contrari a ajudar-los, perquè “no todos seran trigo limpio”. Immediatament li vaig replicar que no tots els missioners tampoc seran trigo límpio, tal com la premsa mundial anava informant sobre els abusos sexuals. He de recordar que el cardenal s’havia posicionat en contra del papa Francesc, que ordenà als catòlics acollir-los, com havia dit Jesús. Amic Bausset, tinc una conclusió: amb aquests personatges mata-degolla, nihil novum sub sole, com diu la Bíblia, o siga que no tenim res a fer, que pense jo
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