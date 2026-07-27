La Diputació de València publica la traducció íntegra al castellà del 'Llibre dels fets' de Jaume I
L'edició, publicada per la Institució Alfons el Magnànim, està traduïda per Julia Butiñá a partir del text fixat per Antoni Ferrando i Vicent J. Escartí en 2024, i coincidix amb el 750 aniversari de la mort del rei fundador del Regne de València
La Institució Alfons el Magnànim, editorial de la Diputació de València, publica la traducció íntegra al castellà del 'Llibre dels fets' del rei Jaume I (1213-1276). La traducció, que es publica en complir-se el 750 aniversari de la mort del seu autor, el rei fundador del Regne de València, ha sigut realitzada per Julia Butiñá, i és la primera traducció al castellà des de l'última edició crítica de l'obra fixada per Antoni Ferrando i Vicent J. Escartí en 2024.
Lluny de ser una crònica convencional, el 'Llibre dels fets' és una autobiografia on el rei compta els seus principals fets polítics, militars i personals a alguns dels seus col·laboradors més pròxims. L'obra, que destaca per la seua procedència oral i pel seu extraordinari valor literari, és també de gran rellevància no sols per a la història de la Corona d'Aragó, sinó per a la història de la Península Ibèrica i d'Europa occidental.
És també la narració de la fundació dels regnes cristians de Mallorca (1229) i de València (1238); la de la conquesta i repoblació de Múrcia (1266); la que conta -sempre en primera persona- les relacions amb el seu gendre, Alfons X el Savi, rei de Castella; la del cavaller cristià que vol emular les gestes de Lluís IX de França organitzant una croada a Terra Santa; i la de qui al final de la seua vida, sentint-se pecador, opta per a vestir l'hàbit cistercenc.
La traducció de Julia Butiñá
La traducció de Julia Butiñá ha buscat combinar l'estructura del llenguatge original amb el castellà actual. L'edició incorpora una anotació concisa per a ajudar el lector a identificar personatges i llocs. En tot cas, la traducció dels índexs onomàstics de l'edició de 2024 facilitarà la consulta d'un text extraordinàriament ric en toponímia i antroponímia, les quals s'han procurat respectar al màxim. A més, les notes remeten sovint als estudis introductoris, on s'explica el fonament i valor del text íntegre de la crònica que s'ha traduït. El llibre es mostrarà en l'exposició 'La memòria de Jaume I. Edicions i traduccions del "Llibre dels fets", de la Biblioteca Històrica de la Universitat de València. La mostra està comissariada per Vicent Josep Escartí i Soriano, Antoni Ferrando i Francés i Mateu Rodrigo Lizondo, i posa en relleu la transmissió editorial i les traduccions del 'Llibre dels fets' al llarg dels segles.
Julia Butiñá Jiménez és doctora en Filologia Romànica per la Universitat de Barcelona (1978), corresponent a Madrid de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona (1996) i catedràtica jubilada de Filologia Catalana en la UNED (2008).
Especialista en Literatura Catalana medieval, ha treballat sobretot els orígens de l'Humanisme. Quant a traduccions, és membre d'IVITRA des dels inicis, on va publicar la del 'Curial e Güelfa' (2004). També destaca 'Lo somni' de Bernat Metge (ed. bil., Atenea, 2007) i la coordinació de la primera versió al castellà del 'Llibre de contemplació en Déu' de Ramon Llull i el 'Enchiridion Theologicum Lullianum' (Jordi Gayà, 2024).
Esta iniciativa forma part de les accions que la Diputació ha programat amb motiu del 750 aniversari de la mort de Jaume I. La commemoració va arrancar el mes d'octubre passat amb l'obertura de l'exposició 'Jaume I, el naixement d'un poble', una mostra que va permetre redescobrir al monarca tant en la seua faceta de conqueridor com en el seu paper d'artífex de la identitat valenciana, començant un ampli programa cultural dedicat a posar en valor el seu llegat històric.
El president de la Diputació de València, Vicent Mompó, ha assenyalat que la commemoració del 750 aniversari de la mort de Jaume I "té com a objectiu enaltir la seua figura i reivindicar el llegat d'una de les personalitats més transcendents de la nostra història. Esta commemoració ens brinda una oportunitat única per a redescobrir a l'home que va establir les bases del poble que som i per a transmetre la importància de la seua aportació a la nostra identitat col·lectiva".
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