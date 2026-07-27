Va de llibres
L'Adapta Literary Market València marca el rumb de les adaptacions literàries valencianes
El mercat d'adaptacions literàries, teatrals i de còmic a l'audiovisual que se celebra a València l'últim trimestre de l'any treu pit de casos d’èxit com la pel·lícula de la novel·la ‘La dona invisible’ de Mónica Richart
Francesc Miró
Fa sis anys que un esdeveniment com ‘Adapta Literary Market: del llibre a la pantalla’ va assaonant un camp que necessita cura i atenció: el de les adaptacions audiovisuals de materials i obres valencianes. Se celebra l'últim trimestre de l'any amb la col·laboració de l'AEPV i de l'Institut Valencià de Cultura, i esdevé un punt de trobada únic entre productors audiovisuals i autors i autores. És “un espai de trobada on les històries poden començar un nou camí”, ens diu la seua coordinadora, la productora i gestora cultural Joana Chilet.
Els autors i autores, acompanyats de les seues editorials que moltes vegades són qui millor sap explicar per què un llibre resulta atractiu, troben en l’Adapta Market un espai on poder parlar de tu a tu amb productors i productores. Alhora, el món del cinema i les sèries de televisió, molt més acostumat al format ‘pitch’ i als ‘labs de creació’ per a desenvolupar projectes, veuen el potencial de les veus valencianes actuals. I la llavor de la interacció entre aquests dos mons, trau fruits destacables. És el cas de ‘La dona invisible’, que ha començat aquest estiu el seu rodatge de la mà d’Atresmedia Cine. Dirigida per Cristina Fernández Pintado i protagonitzada per Mona Martínez i Victoria Oliver, serà l'adaptació de la novel·la homònima de Mònica Richart, publicada per Bullent Edicions i guanyadora del Premi Soler i Estruch 2021.
“‘La dona invisible’ va arribar a l'Adapta gràcies a Bullent”, ens explica l’autora, Mònica Richart. “El format era unes ponències de diversos professionals i després cada editorial pujava i feia un pitch sobre el llibre que proposava. Recorde que després de nostra la presentació jo pensava que no havia anat massa bé, i tenia les expectatives molt baixes. Però després del dinar hi havia com una espècie de cites ràpides entre les editorials i les productores. I en aquelles cites ràpides vam estar parlant amb diferents productores, una de les quals era The Fly Hunter, que finalment durà als cinemes la meua novel·la”.
“L'adaptació és un procés molt emocionant i, possiblement, de les coses més impactants que m'han passat mai en la meua vida com a autora”, confessa Richart, que també ha guanyat el Premi València Nova 2018 i el Premi València de narrativa 2025. “Vaig tenir la sort de poder anar al rodatge un parell de dies. La sensació de veure per primera volta els personatges que tu t'havies imaginat amb cara, amb roba, amb moviments, amb veus... És molt difícil de descriure, fins i tot per algú que es dedica a descriure coses. Vaig plorar la primera volta que vaig poder veure en directe a Mona, l'actriu que fa del personatge de Mihaela, em va impactar moltíssim”.
“Plataformes com Adapta Market són imprescindibles per a la gent que creem a València”, diu senzillament l’escriptora. “Al final, la gent que escriu en valencià no esperem que ens passen aquestes coses. El fet que aparega un fòrum com l’Adapta és l'única manera que el que m'ha passat a mi puga passar a altra gent, és a dir, que una obra literària escrita en valencià arribe a la pantalla gran”, defensa Mónica Richart. “Veure que enguany s'està rodant ‘La dona invisible’ ens dona motius per a continuar apostant per aquest projecte amb més il·lusió que mai”, detaca la coordinadora de l’Adapta. “Si ja és difícil alçar una pel·lícula a partir d'un guió, iniciar el procés un pas abans, des de l'adaptació d'una obra literària, encara ho és més” ens explica Joana Chilet. “Per això és tan important crear i consolidar un punt de trobada entre el sector editorial i l'audiovisual de la Comunitat Valenciana. Al cap i a la fi, tots dos comparteixen el mateix origen: les històries”.
- Última hora del incendio forestal en la Vall d'Uixó: El fuego sigue fuera de control y ya ha calcinado 4.300 hectáreas
- Fallece un hombre de 78 años en el incendio de Manises
- Detenido por dejar en coma a un hombre de 46 años tras una brutal paliza en València
- Incendio en la Vall d'Uixó: todos los municipios desalojados, confinados y carreteras cortadas
- València instalará 10 semáforos con IA para detectar a quien hable con el móvil o no lleve el cinturón
- Volkswagen cambia el director de la gigafactoría en plena crisis con los proveedores
- Así ha quedado el barranco de Manises tras el incendio que se ha cobrado la vida de un hombre
- Una industria de Alzira acelera la construcción modular de edificios de cinco plantas en solo 16 semanas