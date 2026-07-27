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Va de llibres

Qüestionari Anna Ivars

Tècnica auxiliar de la biblioteca de Teulada

Anna Ivars, bibliotecària de Teulada

Anna Ivars, bibliotecària de Teulada / L-EMV

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L-EMV

València

1. El llibre valencià més llegit a la teua biblioteca

"La vida sense ell" d‘Isabel Clara-Simó.

2. L’últim llibre infantil/juvenil que has recomanat.

"Invisible: contes per a contar entre dos", d’Eloy Moreno, ja que m’agrada com tracta les emocions.

3. Un llibre que recomanes per al club de lectura

"La memòria de les ones", de Pepa Guardiola. Un llibre que m’ha agradat molt perquè ens parla de la Xàbia dels anys 60 i de la seua gent.

4. Un llibre en valencià que sempre recomanes

"Tast de salobre", de Joan Lluís Moreno. Des que me’l vaig llegir, m’he interessat pel gènere social.

5. Quin llibre estàs llegint ara mateix?

"La trena de Laetitia Colombani". M’encisa com s’entrellacen les històries de diferents dones de diferents cultures i de diferent classe social.

6. Quina és la primera lectura que recordes?

Els còmics de Zipi i Zape.

7. Lliges més d’un llibre a la vegada?

No solc començar-ne un de nou fins que no acabe el que estic llegint.

8. Quin és el teu lloc preferit per a llegir?

Al llit i al sofà de la sala d’estar quan entra la llum del sol.

9. Una frase que recordes de les teues lectures.

«No hi havia a València dos cames com les teues». És un vers del poema ‘No escric èglogues’ de Vicent Andrés Estellés. Em fa molta gràcia la visió eròtica d’Estellés en aquella època.

10. Quin autor/a de la literatura és el teu preferit?

La meua autora preferida és Pepa Guardiola, i a més és de la nostra comarca.

11. Quin gènere t'agrada més?

Ara estic decantant-me més pel social.

12. Quina és la teua editorial de referència?

Planeta, Bromera i Salamandra per a adults; i per a infantil, Kalandraka.

13. La teua biblioteca personal està organitzada?

Sí que la tinc bastant organitzada. Em vaig fer una llibreria ben gran per a deixar tots els llibres que tenia per casa.

14. De no ser bibliotecari/ària, quina penses que seria la teua professió?

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