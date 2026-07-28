El Gremi de Llibrers alerta de l'amenaça de grans superfícies i venda directa de les editorials en la campanya del llibre de text
També qüestionen el programa XecLlibre que obliga als establiments a avançar l'import dels llibres durante mesos fins rebre el pagament d'Educació
La campanya del llibre de text, ja en marxa amb vista al pròxim curs escolar, continua sent un dels períodes de més activitat per a les llibreries. En molts establiments, especialment als pobles i als barris, la venda de llibres escolars representa una part significativa de la facturació anual. En aquest context, el Gremi de Llibrers ha advertit de diverses situacions que, segons assenyala, dificulten el desenvolupament de la campanya en condicions d'igualtat. Entre aquestes, cita la competència de les grans superfícies, la venda directa de llibres per part d'editorials i distribuïdores als centres educatius, a més de la gestió de les comandes a través d'associacions de famílies o dels mateixos centres, així com les dificultats derivades de la tramitació del programa XecLlibre.
L'entitat destaca que la gestió d'aquest programa obliga les llibreries a avançar l'import dels llibres durant mesos fins a rebre el pagament de l'Administració, una circumstància que, segons afirma, genera tensions de tresoreria, especialment en els negocis de menor dimensió.
Davant aquesta situació, el Gremi fa una crida a les famílies, als centres educatius, a les administracions i als diferents agents del sector perquè es preserve el paper de les llibreries en la distribució del llibre de text. L'organització recorda que la legislació reconeix les llibreries com els establiments especialitzats en la venda de llibres al consumidor final.
Foment del comerç de proximitat
Paral·lelament, el Gremi ha posat en marxa una nova edició de la campanya «Més llibres, més escola», amb l'objectiu de fomentar la compra dels llibres de text a les llibreries de proximitat. La iniciativa inclou una carta adreçada als centres educatius i a la comunitat educativa, una imatge creada per la il·lustradora Lirios Bou, material promocional per a les llibreries agremiades i una campanya de difusió a les xarxes socials amb la participació del creador de contingut Fran Tudela, conegut com a Cabra Fotuda.
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