Trenta-cinc joves valencians participen en la primera edició del Camí de Sant Jaume entre Sarria i Santiago
Els participants van començar dilluns el recorregut a peu pel Camí Francés, la ruta històrica de pelegrinatge
Trenta-cinc jóvens valencians d'entre 18 i 25 anys van encetar este dilluns el camí de Sant Jaume, una de les principals novetats incorporades enguany a la programació d’Estiu Jove 2026. L'activitat, que se celebra per primera vegada dins de la programació de l'Ajuntament de València d'estiu, ha cobert les 35 places oferides i ha despertat un gran interés entre els jóvens, registrant a més més de 100 sol·licituds en llista d'espera, una dada que reflectix la gran acceptació d'esta nova incorporació a la programació estival.
La regidora de Família, Joventut i Infància, Mónica Gil, ha destacat que "l'excel·lent resposta obtinguda confirma que els jóvens també demanden activitats que vagen més enllà de l'oci convencional i els permeten afrontar nous reptes, compartir experiències i descobrir llocs amb un profund valor històric i cultural".
Durant set dies, les persones participants recorreran a peu el tram final del Camí Francés entre Sarria i Santiago de Compostel·la. L'activitat va començar, este dilluns, amb el desplaçament amb autobús fins a la localitat de Lugo de Sarria, punt d'inici del recorregut, des d'on els participants completaran durant una setmana les cinc etapes del Camí Francés que conduïxen fins a Santiago de Compostel·la, recorrent alguns dels paratges i enclavaments històrics més emblemàtics d'esta ruta de pelegrinatge.
La regidora de Família, Joventut i Infància, Mónica Gil, ha destacat que “l'extraordinari acolliment d'esta nova activitat demostra l'interés que desperten les propostes que oferixen una cosa diferent i permeten als jóvens gaudir de l'estiu des d'una perspectiva activa, compartint una experiència de convivència mentres descobrixen una de les grans rutes històriques d'Europa”.
Durant el recorregut, els participants realitzaran les etapes Sarria–Portomarín (22,5 quilòmetres), Portomarín–Palas de Rei (24,7 quilòmetres), Palas de Rei–Arzúa (28,8 quilòmetres), Arzúa–O Pedrouzo (19 quilòmetres) i O Pedrouzo–Santiago de Compostel·la (19,1 quilòmetres). En finalitzar obtindran la tradicional compostel·la abans de mamprendre la tornada a València.
El programa inclou allotjament en albergs privats, mitja pensió, transport d'equipatges entre etapes, desplaçaments, assegurança de viatge, credencial del pelegrí, guia especialitzat i acompanyament durant tot el recorregut, garantint que els participants puguen gaudir de l'activitat amb totes les prestacions i garanties necessàries.
Gil ha subratllat que "esta iniciativa reflectix l'aposta de la Regidoria per una programació que incorpora propostes noves i que oferix als jóvens oportunitats per a conéixer el patrimoni, fomentar la convivència i desenrotllar valors com l'esforç, la constància i la companyonia".
En este sentit, Gil ha assenyalat que “este primer Camí de Sant Jaume marca una línia de treball que aposta per ampliar l'oferta juvenil amb iniciatives que combinen activitat física, convivència, naturalesa i el coneixement de les nostres arrels històriques i culturals”.
El camí de Sant Jaume tanca amb brillantor la programació d’Estiu Jove 2026, impulsada per la Regidoria de Família, Joventut i Infància, que este estiu ha oferit més de 2.300 places gratuïtes en activitats educatives, esportives, culturals i d'oci, configurant una programació àmplia i adaptada a diferents edats perquè els jóvens puguen gaudir de l'estiu amb propostes variades i d'interés.
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