Musica
La Fira Trovam tornarà a convertir Castelló en el gran aparador del talent musical
Més de 40 concerts en diferents sales i recintes amb les millors propostes del panorama musical valencià i espanyol. 30 actuacions són de caràcter gratuït, obertes a la ciutadania
La catorzena edició de la Fira Valenciana de la Música Trovam se celebrarà del dijous 12 al dissabte 14 de novembre a Castelló. Enguany, més de 40 artistes participaran en un esdeveniment que confirma la capital de la Plana Alta com el gran aparador de la música. Així, l’Auditori i Palau de Congressos, amb quatre escenaris, tornarà a ser l’epicentre de la programació, que també s’estendrà al Teatre Principal, la sala La Bohemia i el Pub Terra. La majoria de concerts seran de caràcter gratuït.
El cartell del Trovam recull bona part de les novetats de l’escena musical autòctona. Per exemple, els assistents gaudiran amb l’estrena absoluta del pròxim espectacle de Pep Gimeno ‘Botifarra’. A més, la Fira acollirà les propostes més recents de Sandra Monfort, qui encapçala el muntatge Terra de Guapes dedicat a la tradició musical valenciana; Perfecto Miserable, formació local d’indie-rock que acaba de publicar el disc Acabará fatal; Romàntic Dimoni, el nou projecte de Carles Caselles (Smoking Souls); i Quinto, que desplegarà el pop-electrònic de l’àlbum DCDV.
L’esdeveniment també exhibirà algunes de les bandes espanyoles més destacades del moment. Entre elles cal mencionar Depresión Sonora, que radiografia l’estat d’angoixa de la generació Z a ritme de post-punk; Repion, duet de rock alternatiu que està omplint sales de tot el país gràcies al seu últim treball, 201; Rebrote, projecte liderat per Iñaki “Uoho” Antón on es retroben antics membres de Platero y Tú i Extremoduro; Cervatana, amb una fusió de techno fosc, rock experimental i narrativa distòpica; la gaditana La Perra Blanco, una de les millors guitarristes de l’actualitat; i Toundra, grup de rock instrumental progressiu que torna als escenaris amb el disc Siete. Les entrades per a estos sis concerts ja estan a la venda mitjançant la pàgina oficial del Trovam.
Fins a 45 artistes
La Fira també serà un bon aparador de la diversitat estilística de l’escena valenciana. La programació inclou el pop-rock-soul d’AnimalPersona, nova reencarnació de Carles Chiner (Gener), i el pop electrònic de Brilla Carmen. Més contundents es mostren Bernal, quartet de post-rock que s’ha consolidat definitivament amb el disc Vida y milagros; la cantant i guitarrista Nadia Sheikh; els castellonencs Palo Domado; i el quartet de rock clàssic Desert Vipers.
D’altra banda, les propostes més festives arribaran de la mà del grup Arre-A.K. i la posada de llarg de l’àlbum Kinkis de Bankal; La Xica, que portarà a Castelló els temes de base electrònica del seu àlbum de debut, Alabatre; i Momo, banda encapçalada per Marcos de la Torre, antic vocalista de Mafalda. L’experimentació sònica anirà a càrrec de Saurí, qui fa servir eines d’intel·ligència artificial; i el projecte conjunt dels alcoians Abraxas i Hugo Mas centrat en la Revolució del Petroli de 1873.
Noelia Llorens ‘Titana’, referent de la música d’arrel valenciana, presentarà Llum, on recupera clàssics del repertori folk amb una mirada feminista. També exposaran noves composicions els cantautors Feliu Ventura, Maria Faubel, Nacho Casado i Tomàs de los Santos. Així mateix, ressonarà la veu de la cantant de jazz Sara Dowling, mentre que Sanspok posarà música en directe a la projecció de la pel·lícula d’animació Alicia en el país de las maravillas estrenada l’any 1951. Igualment, cal destacar la presència de Ramonets, grup que farà un concert per a l’alumnat de primària de la província i un altre per al públic familiar.
Un recorregut musical pel país
Ja fa anys que el Trovam s’enriquix amb propostes arribades des d’altres punts del país. Així, enguany hi haurà dos artistes de ritmes urbans (trap, rap, electrònica) procedents del País Basc i Navarra: Hofe i Kiliki, respectivament. Des d’eixa última comunitat autònoma també viatjarà Rüdiger, que ha fusionat folk, rock, música electrònica i escriptura introspectiva en el seu pròxim disc, Love is a Muscle. Des de Catalunya es desplaçaran Brighton 64, històrica formació mod que s’acomiada dels escenaris; Les Testarudes, combo femení de música jamaicana que ha publicat l’àlbum Ai, Mare!; OKDW, abanderada dels sons del R&B, el soul i el pop; el cabareter Paco Pecado; i la rapera Paula Peso.
El val·lisoletà Dulzaro ensenyarà la barreja de folklore castellanolleonés i electrònica del disc Ícaro. Madrid aportarà altres tres bandes: el pop-rock d’Anaut, l’indie-rock d’Amor Líquido i l’electrònica radical de VVV [Trippin’you]. A més, els mallorquins Negre implementaran la seua fórmula de pop amb sintetitzadors. Finalment, s’ha de destacar la presència de la compositora, cantant i bateria xilena Cancamusa, que aterrarà a Castelló per oferir el pop del seu últim àlbum, Dopamina.
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