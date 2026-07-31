València accepta la cessió temporal de ‘El Monolito’ de Valdés per a l'entorn del futur espai dedicat a l'artista
La peça, de 20 metres d'altura i 10 tones de pes, reforçarà la presència de l'art contemporani en l'accés al Parc Central pel carrer de les Filipines
L'Ajuntament ha acceptat la cessió gratuïta i temporal de ‘El Monolito’, la gran obra escultòrica monumental de Manolo Valdés, per a la seua instal·lació a l'esplanada del Parc Central, situada al costat de l'accés pel carrer de les Filipines.
La cessió s'ha acceptat per un termini inicial de deu anys, durant el qual Studio Manolo Valdés LLC mantindrà la titularitat i la propietat de l'obra. Conforme a les condicions establides per a l'exhibició, l'Ajuntament assumirà els costos de transport, muntatge artístic i instal·lació a través dels mitjans tècnics i professionals designats per l'estudi de l'artista, així com la conservació ordinària de l'escultura durant el període d'exposició. El seu emplaçament, en l'accés principal del Parc Central pel carrer de les Filipines, s'ha seleccionat després de l'anàlisi de criteris de visibilitat, integració urbana, viabilitat tècnica, seguretat i accessibilitat. La ubicació també compta amb els informes municipals i sectorials pertinents.
L'obra, creada en 2026, aconseguirà els 20 metres d'altura i tindrà un pes aproximat de 10.000 quilograms. Està realitzada en acer inoxidable, acer tallen i cristall laminat, i s'ha valorat a l'efecte de segur en tres milions d'euros. Amb esta incorporació, l'Ajuntament impulsa una proposta cultural oberta a la ciutadania que contribuirà a enriquir el paisatge urbà i la presència de l'obra de Manolo Valdés a la seua ciutat natal.
Una base dissenyada per a la nova escultura
Així mateix, la Junta de Govern Local ha disposat l'execució de les obres de construcció del pedestal que servirà de base per a ‘El Monolito’. L'actuació s'executarà d'acord amb el projecte tècnic de fonamentació aprovat pels servicis municipals.
El projecte preveu una implantació que respecta les infraestructures existents, els recorreguts per als vianants i l'accés dels servicis d'emergència. D'esta manera, la futura col·locació de l'escultura compatibilitza el seu caràcter de fita visual amb les condicions de funcionament, seguretat i accessibilitat del Parc Central.
Cal recordar que a principis del mes de juliol, l'Ajuntament de València va adjudicar la redacció del projecte d'adequació del moll 3 del Parc Central com a espai expositiu ‘Espai Manolo Valdés’. L'empresa que va resultar adjudicatària de la licitació va ser Vetges Tu i Mediterrània SLP. Este contracte té un import de 79.194,78 euros.
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