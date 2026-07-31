Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio forestal Vall d'UixóMordidas caso AzudMaje PicassentViviendas ValenciaAtresmedia Marc GiróDesalojo Bonrepòs i MirambellCarlos Espí Real Madrid
instagramlinkedin

València firma un conveni amb el Les Arts per a acostar la sarsuela als barris

L'Ajuntament portarà l'espectacle 'Notes d’este estiu són, sarsueles en el camió', ideat per Enrique Viana a partir de composicions del mestre José Serrano, a diferents punts de la ciutat

'Notes d’este estiu són, sarsueles en el camió’

'Notes d’este estiu són, sarsueles en el camió’ / Levante-EMV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

María Bas

València

La Junta de Govern Local ha aprovat el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de València i el Palau de les Arts Reina Sofia, Fundació de la Comunitat Valenciana, per a desenrotllar durant 2026 activitats de naturalesa artística vinculades a la programació del centre cultural.

L'acord té previst una aportació municipal de 105.000 euros i sis representacions de Les Arts Volant entre les principals accions. Esta proposta itinerant acostarà la sarsuela a espais pròxims a la ciutadania mitjançant l'espectacle ‘Notes d’este estiu són, sarsueles en el camió’, ideat per Enrique Viana a partir de músiques del mestre José Serrano.

La col·laboració té com a finalitat afavorir la lliure creació i la representació de les arts líriques, ampliar l'accés a la programació cultural i fer valdre el patrimoni líric-musical valencià. D'esta manera, l'Ajuntament i el Palau de les Arts han reforçat una línia de treball compartida per a acostar esta manifestació artística a públics diversos.

Noticias relacionadas

A més de les funcions previstes, el programa inclourà activitats didàctiques i divulgatives relacionades amb Les Arts Volant, així com accions de comunicació per a donar a conéixer l'oferta i reforçar el seu abast entre la població. L'aprovació del conveni també faculta el regidor delegat d'Acció Cultural, Patrimoni i Recursos Culturals, José Luis Moreno, per a formalitzar l'acord i executar les actuacions derivades.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Última hora del incendio forestal en la Vall d'Uixó: el fuego entra en su quinto día con 10.000 hectáreas quemadas y desconfinadas la Vilavella y casi toda Onda
  2. El colegio de ingenieros forestales alerta del crecimiento descontrolado de los bosques en la Comunitat Valenciana en los últimos 50 años
  3. Adiós al tapón del Botànic: ya ha nacido la nueva calle de València
  4. Un camión choca con varios turismos en la A-3 y moviliza un amplio dispositivo de emergencias
  5. Fallece un joven de Xàtiva al volcar con su camión en una explotación de arcilla de Barxeta
  6. Final del Mundial: La Federación señala que la entrada de Llorca no le costó un euro porque era de cortesía de la FIFA
  7. El exalcalde que más lluvia vio caer en la dana canceló las clases sin órdenes de la Generalitat pero no convocó la reunión de emergencias
  8. Los expertos constatan que el Volcán de Cullera ejerció como refugio climático en la edad de hielo hace 20.000 años

Luz verde para la instalación de placas fotovoltaicas en los edificios municipales de València

València firma un conveni amb el Les Arts per a acostar la sarsuela als barris

València firma un conveni amb el Les Arts per a acostar la sarsuela als barris

La DGT prevé más de 700.000 desplazamientos en la Comunitat Valenciana el primer fin de semana de agosto

La DGT prevé más de 700.000 desplazamientos en la Comunitat Valenciana el primer fin de semana de agosto

Xàbia cierra la playa de la Grava al detectar el vertido de una embarcación

Xàbia cierra la playa de la Grava al detectar el vertido de una embarcación

Así ha sido el traslado de los usuarios a la nueva residencia de la Beneficencia de Ontinyent

Así ha sido el traslado de los usuarios a la nueva residencia de la Beneficencia de Ontinyent

El Puente de las Flores será renovado en septiembre

El Valencia Basket define su pretemporada con tres partidos amistosos

Condenado a 13 años de cárcel el padre que violó a su hija en València aprovechando que su pareja estaba de viaje

Condenado a 13 años de cárcel el padre que violó a su hija en València aprovechando que su pareja estaba de viaje
Tracking Pixel Contents