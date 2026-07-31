València firma un conveni amb el Les Arts per a acostar la sarsuela als barris
L'Ajuntament portarà l'espectacle 'Notes d’este estiu són, sarsueles en el camió', ideat per Enrique Viana a partir de composicions del mestre José Serrano, a diferents punts de la ciutat
La Junta de Govern Local ha aprovat el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de València i el Palau de les Arts Reina Sofia, Fundació de la Comunitat Valenciana, per a desenrotllar durant 2026 activitats de naturalesa artística vinculades a la programació del centre cultural.
L'acord té previst una aportació municipal de 105.000 euros i sis representacions de Les Arts Volant entre les principals accions. Esta proposta itinerant acostarà la sarsuela a espais pròxims a la ciutadania mitjançant l'espectacle ‘Notes d’este estiu són, sarsueles en el camió’, ideat per Enrique Viana a partir de músiques del mestre José Serrano.
La col·laboració té com a finalitat afavorir la lliure creació i la representació de les arts líriques, ampliar l'accés a la programació cultural i fer valdre el patrimoni líric-musical valencià. D'esta manera, l'Ajuntament i el Palau de les Arts han reforçat una línia de treball compartida per a acostar esta manifestació artística a públics diversos.
A més de les funcions previstes, el programa inclourà activitats didàctiques i divulgatives relacionades amb Les Arts Volant, així com accions de comunicació per a donar a conéixer l'oferta i reforçar el seu abast entre la població. L'aprovació del conveni també faculta el regidor delegat d'Acció Cultural, Patrimoni i Recursos Culturals, José Luis Moreno, per a formalitzar l'acord i executar les actuacions derivades.
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