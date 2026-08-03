Va de llibres
Sis novel·les valencianes que et mantindran assegut a la gandula aquest estiu
Poques coses més agradables que llegir a la platja, resguardats pel para-sol, novel·les trepidants que no et deixen respirar: te’n portem algunes recomanacions
Francesc Miró
L’escena resulta familiar perquè es repeteix a les platges i cales valencianes tots els estius. Una persona, asseguda a la gandula, resguardada per l’ombra del para-sol, llegeix un llibre sense parar atenció a res més. Absorta, en un altre món, mentre les ones sonen de fons, i la gent crida, riu, fa castells de sorra i juga a les pales. I sovint qui para atenció a aquests individus, es pregunta: què lligen que siga tan interessant? Les lectures de platja sovint requereixen això: una narrativa trepidant, que enganxe, que ens faça devorar les pàgines. I les editorials valencianes n’han publicat un grapat interessant, perfecte per a aquestes dates on molta gent fa vacances. Te’n portem unes poques.
Comencem per ‘Cuatro muñecas rusas’, d’Enrique Vaqué, publicat per l’editorial Sargantana. Una història de màfies, favors letals, corrupció i crim, que té com a protagonista a un jove anomenat Pablo Sanchiz-Carnaud, qui sembla tindre la vida solucionada. Però amb el col·lapse imminent de la fortuna familiar i part de la família detinguda per blanqueig de capitals, Pablo decideix fer un pacte amb la màfia russa. Prompte començaran cadàvers, que li tacaran les mans de sang, mentre l’assetja una fiscal anticorrupció implacable. Una novel·la que du al lector “dels salons més luxosos de València fins als racons més foscos d'Europa de l'Est”.
Continuem amb els dos flamants guanyadors del darrer Premi Lletraferit de Novel·la que ha publicat Drassana i que, cadascuna a la seua manera, són dues lectures apassionants. El primer és ‘Maièutica’, de Francesc Server Mut, un joc metaliterari sobre la relació d’un jove escriptor i un mentor que l’esperona per a impulsar la seua vocació alhora que l’allunya de la seua parella. Una relació a tres bandes térbola que Server Mut escriu amb gust. I l’altra és ‘Ai, Mília’, de Magda Añon: una novel·la més evocadora, més hipnòtica, que trasllada l’ambient malsà del Southern Gothic nord-americà al terç central del segle XX valencià. Una família, un lloc que sembla maleït i una jove anomenada que sembla però que jugarà una importància cabdal en els fets que condemnaran la família a l’aniquilació.
Continuem amb un llibre d’Edicions del Bullent, interessant i captivador: ‘El falcó daurat’, de Juli Martínez Campos. La història d’un jove policia i una periodista que sospiten que la mort d’un llegendari cantant en un accident de tràfic n’amaga molt més. Quan el germà del cantant desapareix quinze anys després de la mort d’aquell, el policia i la periodista s’endinsaran en un cas que remourà tot el que creuen saber. Una novel·la que va ser guardonada amb el 69é Premi Soler i Estruch, de Castelló (la Ribera). I amb un altre de Sembra Llibres: ‘No deixis que el foc s’apagui’, de Joan Canela. La història d’una persona que passa molts anys exiliat al Brasil, i quan torna a Barcelona, rememora la ciutat comtal dels anys noranta, el moviment okupa i la lluita d’un jovent que continua viva. Una novel·la que genera misteri alhora que fa una acurada panoràmica del que han significat els moviments pel dret a l’habitatge d’ahir i de hui.
I finalment, però no menys important, hem de parlar del thriller de Bromera que ha merescut el Premi de Novel·la Ciutat d'Alzira i el Premi València Negra a millor novel·la. Parlem de ‘Les síl·labes del teu nom’, de Carme Cardona. Una novel·la sobre un crim que aparentment no es va cometre, i que nou anys després du a la particular, però sagaç, detectiva privada Lola Desco a iniciar una investigació que la portarà a un laberint de secrets en connexió amb altes esferes del poder. Rituals foscos i passions en una novel·la negra ambientada a València, plena de girs inesperats.
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