Música
El Circuit Viu arranca en València amb 32 concerts en dos mesos
Lespurna serà l'encarregada d'obrir pas a un esdeveniment que durarà des del 5 de setembre fins al 29 de novembre
La setena edició del Circuit Viu arrancarà el pròxim dissabte 5 de setembre. La banda Lespurna serà l’encarregada d’encetar la programació a la sala 16 Toneladas de València amb la que serà la seua última actuació. D’esta manera, començarà un cicle que organitzarà altres trenta-dos concerts entre els mesos de setembre i novembre en 18 sales de tota la Comunitat Valenciana.
Al llarg d’eixe període, el Circuit Viu posarà a l’abast del públic una oferta diversa protagonitzada per artistes emergents i figures consolidades del panorama valencià, estatal i internacional. A més, intèrprets afectats per les inundacions d’octubre de 2024 hi participaran a través del projecte Cànter per a la reactivació de la indústria musical. Ja es pot accedir a la compra de localitats en la nova pàgina web del festival: www.circuitviu.es.
El Circuit Viu està impulsat per l’Associació de Sales Privades de Música en Directe, En Viu!. El seu objectiu és reivindicar la importància de les sales de concerts en la difusió de la cultura. A més, la seua implementació servix per desestacionalitzar la temporada d’actuacions més enllà dels festivals musicals d’estiu.
La programació de setembre
El Circuit Viu s’obrirà el dissabte 5 de setembre a la sala 16 Toneladas de València amb Lespurna. El sextet valencià ha fet servir un rock contundent per posar música i lletra als conflictes dels nostres dies. Ara, després de cinc anys de trajectòria, s’acomiaden dels escenaris en una nit on repassaran el seu últim disc, "Quan tot acabe", i altres composicions de treballs anteriors. Estaran acompanyats pel quintet de punk-rock Fatiga, una altra formació local.
Jorge 99 reprendrà l’activitat musical del cicle el divendres 11 al Peter Rock Club de la capital del Túria. Este jove valencià encapçala un projecte on sonen blues, country i rock and roll. Un dia després serà el torn de Mamá, mítica formació de new wave i power-pop encapçalada pel malagueny José María Granados amb gairebé 50 anys de carretera. Al Loco Club de València s’escoltaran grans èxits com “Chicas de Colegio”, “Nada Más” o “Hora Punta en el Metro” i, també, les peces incloses en el seu disc més recent, "Nuevo Color".
El Circuit Viu seguirà el divendres 18 al Rock City d’Almàssera amb la presència de la banda uruguaiana Cuatro Pesos de Propina. La seua música és el resultat d’una fusió d’estils i gèneres variats: ska, rock, reggae, dub, sons mestissos, gypsy punk, etc. El grup valencià La Fulla s’encarregarà d’escalfar l’ambient. Un dia després, el dissabte 19, Alba y Los Bichos, formació de reggae i música de fusió, estarà al Radio City de València. Eixa mateixa nit, els aficionats al pop, el rock i l’indie tindran una cita a la sala Matisse del Cap i Casal per escoltar les cançons de Los Puñales de Martín, Nuevo Fichaje i La Liebre.
La programació del mes de setembre es tancarà amb dues propostes ben diferents. En primer lloc, el cantautor Robert Grayd actuarà al Loco Club de València el dijous 24 amb la companyia d’André Urban. Finalment, la banda de rap Sociologia Animal tocarà el divendres 25 en el Peter Rock de la mateixa localitat per a presentar el seu últim disc, "Retrotopia".
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