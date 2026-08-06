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Opinió

Dos retrats del metge Federico Ballester que són allò per allò

Separant el temps i la distància diria que el doctor Peset i Ramon Lapiedra tenien l’idèntic desig de transformar i pacificar

DOS RETRATS DEL METGE F. BALLESTER QUE SON ALLÒ PER ALLÒ

DOS RETRATS DEL METGE F. BALLESTER QUE SON ALLÒ PER ALLÒ / Levante-EMV

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Lluís Mesa

Lluís Mesa

València

Tenim la idea que som originals i distints. És de veres que cada cosa o persona té la seua identitat. Ara, no podem oblidar que al remat tot és realment més semblant del que pareix. Per a reivindicar-ho comptem amb la locució ser allò per allò. Significa que dos objectes o fets resulten pareguts. S’utilitza per a dir que el valor o el preu de les coses és igual. Es pot dir per a comentar que dos persones posseïxen un caràcter o físic idèntic. També descriu situacions o camins que tenen el mateix resultat.

Em diuen que Tereseta la del “Café” deia ser allò per allò per a expressar que un somni semblava real. Últimament investigue la trajectòria del metge de Paterna Federico Ballester. Fou un destacat professional. Actualment, no sé si puc afirmar que fora bona persona. En el somni apareixien el meu besiaio Alfredo Villar amb ell. Semblaven ser allò per allò. Ara, buscant entre els documents, m’ha aparegut el nom del meu familiar. M’ha emocionat descobrir que efectivament es coneixien. 

M’ha afectat el traspàs del professor Ramon Lapiedra. Fou el meu rector d’estudiant. Admirava el seu sentit conciliador i racional. No entenia la crítica a una persona que no buscava l’agressivitat sinó modernitzar una universitat que vivia en el passat. Separant el temps i la distància diria que el doctor Peset i Ramon Lapiedra tenien l’idèntic desig de transformar i pacificar perquè eren allò per allò.

Els éssers humans són allò per allò. No podem establir discriminacions entre els drets humans d'uns i d'altres. Entenc la desesperació de tanta gent que ha desembarcat a Ceuta. Em preocupen les ceutines i els ceutins. Estic trist perquè el nostre país, i concretament eixa ciutat, no pot acollir tants i tantes. Cal tindre present que la dictadura marroquina que no vol atendre les necessitats d’una part gran de la ciutadania és la mateixa que vol organitzar un mundial de futbol i manar sobre el Sàhara. És aquella que, mentre moren els seus habitants en un escull, està de festa. El rei del Marroc és allò per allò que qualsevol altre dictador a qui ens oposem.

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En definitiva, tinguem en compte que hi ha molt que és paregut. Ser allò per allò és més habitual del que pensem. El problema no és ser igual a l’altre sinó ser dolent com l’altre.

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