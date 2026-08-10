Va de llibres
Qüestionari a Maria Amparo Ginesta
Bibliotecària de la Biblioteca Pública Municipal Fundació Caixa Carlet de Carlet
1. El llibre valencià més llegit a la teua biblioteca
Ingrata pàtria, de Martí Domínguez.
2. L’últim llibre infantil/juvenil que has recomanat
Un lleó a dins de Rachel Bright, editat per Baula.
3. Un llibre que recomanes per a club de lectura
El retrato de casada de Maggie O’Farrell. Una novel·la històrica que introdueix la mirada femenina en una època en què les dones eren moneda de canvi.
4. Un llibre valencià que sempre recomanes
Ribera, de Josep Lozano, editat per Bromera. És un homenatge a la parla dels pobles i la gent de La Ribera, amb un argument que et captura des de la primera pàgina.
5. Quin llibre estàs llegint ara mateix?
Les síl·labes del teu nom, de Carme Cardona Bartual..
6. Quin és el teu lloc preferit per a llegir?
A l’estiu, a la vora de la piscina, sota l’ombra de la carrasca, sense pressa... Un café del temps i un bon llibre... No conec millor teràpia que la biblioteràpia!
7. Una frase que recordes de les teues lectures.
La frase de Lampedusa en El guepard: ‘si volem que tot seguisca com està, tot ha de canviar perquè res canvie’. Em sembla que continua vigent en l’actualitat.
8. Quin autor/a de la literatura és el teu preferit?
Dels clàssics m’agraden Flaubert, Balzac, les germanes Brönte. Dels autors més contemporanis citaria Carmen Martín Gaite, Alejandro Palomas, Almudena Grandes, Juan Gómez-Jurado, Elia Barceló, Pierre Lemaitre. Dels valencians: Ferran Torrent, Urbà Lozano, Josep Lozano, Vicent Escartí, Ximo Cerdà... Finalment, no puc deixar de nomenar dos escriptors carletins: Antoni Martínez Bonet i Jaume Llàcer.
9. Quina és la teua editorial de referència?
Segells com Bromera, Sembra, Andana. Les editorials valencianes estan fent una gran tasca per descobrir nous escriptors i il·lustradors i també per incorporar als seus catàlegs traduccions d’autors estrangers de gran qualitat.
10. De no ser bibliotecari/ària, quina penses que seria la teua professió?
Doncs, de no ser bibliotecària... hauria volgut ser bibliotecària! Donar de llegir, alimentar l’ànima i l’esperit, perquè no solament de pa viuen les persones. Ens calen professionals amb vocació i formació i plantilles qualificades i ben dotades. Perquè no hi haurà biblioteques sense bibliotecaris.
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