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El Teatre Romà de Sagunt acull la versió més lliure de Hamlet

Sagunt a Escena presenta 'Hamlet, una versión recontralibre' de la companyia peruana Teatro La Plaza, protagonitzada per actors i actrius amb síndrome de Down

Una escena de 'Hamlet' de la companyia peruana Teatro La Plaza que es representarà en Sagunt a Escena.

Una escena de 'Hamlet' de la companyia peruana Teatro La Plaza que es representarà en Sagunt a Escena. / L-EMV

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María Bas

València

El festival Sagunt a Escena acull el dimarts 11 d'agost la representació de ‘Hamlet, una versión recontralibre’, de la companyia peruana Teatre La Plaza, dirigida per Chela de Ferrari. La proposta partix del cèlebre ‘ser o no ser’ de Shakespeare per a reflexionar sobre la vida de les persones amb síndrome de Down en la nostra societat. La funció arriba al Teatre Romà de Sagunt gràcies a la col·laboració de l'àrea de teatres de la Diputació de València, institució impulsora del festival junt a la Conselleria de Cultura i l'IVC.

El muntatge reunix set intèrprets amb síndrome de Down i a una actriu amb discapacitat intel·lectual. D'esta manera, l'original dialoga amb la pròpia vida i experiència dels actors i actrius per a muntar una obra que es pregunta pel valor i sentit que se'ls dona a estes persones en un món on l'eficiència, la capacitat de producció i els models inassolibles de consum i bellesa funcionen com a paradigmes.

Des de la seua estrena en 2019, ‘Hamlet’ ha aconseguit girar per teatres de tot el món, així com reconeixements com el premi del públic de la Mostra Internacional de Teatre de Ribadavia en 2022.

Teatro La Plaza va obrir les seues portes en 2002 com a espai de creació per a investigar i interpretar la realitat i construir un punt de vista crític en diàleg amb la comunitat.

Activitat de mediació entorn de ‘Hamlet’

El Institut Valencià de Cultura complementa la programació artística de Sagunt a Escena amb iniciatives de mediació cultural dirigides a afavorir la participació de diferents col·lectius i aconseguir que l'oferta teatral siga inclusiva i accessible.

Una escena de 'Hamlet' segons la companyia peruana Teatro La Plaza.

Una escena de 'Hamlet' segons la companyia peruana Teatro La Plaza. / GVA

Per això, connectada amb la representació de ‘Hamlet’, el certamen ha organitzat una activitat de mediació per a ampliar la seua vinculació amb col·lectius locals diversos. En este sentit, ha oferit els dies 1, 5 i 10 d'agost el taller ‘Un lloc per a dansar’, a càrrec dels coreògrafs i ballarins Ana Lola Cosín Torada i Lucas García.

En el taller han participat els socis de InsProject, associació saguntina que treballa amb persones amb discapacitat. Un total de 14 participants ha pogut practicar el moviment a través de tècniques i ferramentes accessibles a la Casa de Cultura de Port de Sagunt.

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L'activitat conclourà l'11 d'agost amb l'assistència del grup a la representació de ‘Hamlet’ en el Teatre Romà.

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