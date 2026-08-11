Programació
El Palau de Les Arts consolida la programació de dansa cada divendres amb ballet clàsic, dansa espanyola i creació contemporània
El teatre valencià presenta la seua nova producció ‘Estela’, de la creadora Alba Castillo i prepara una programació que contarà amb Antonio Najarro, Antonio Ruz i La Veronal de Marcos Morau i conclourà amb ‘El llac dels cignes’
El Palau de les Arts Reina Sofia consolida els ‘Divendres de Dansa’ en la seua temporada 2026-2027 amb una oferta que atén la diversitat i riquesa d'esta disciplina artística. El cicle inclou propostes que abasten des de la recuperació de peces històriques de la dansa espanyola fins al gran repertori clàssic, passant per l'avantguarda flamenca, el hip-hop, el jazz i la creació contemporània.
Els Ballets Espagnols de ‘L'Argentina’ obrirà la programació de dansa en Les Arts amb dos sessions, els dies 23 i 24 d'octubre, a la Sala Principal. Després d'esgotar les localitats en anteriors edicions, la Companyia Antonio Najarro torna amb un nou homenatge a Antonia Mercé, ‘L'Argentina’, figura pionera en la renovació, projecció i consolidació escènica de la dansa espanyola.
Najarro posa en escena dos títols estrenats per l'artista a París, ‘Tabola’, de Julián Bautista, i ‘Triana’, d'Isaac Albéniz, als quals s'unixen diverses peces coreogràfiques del seu repertori, a partir dels 'figurines' i decorats originals conservats de l'època.
L'espectacle, que comptarà amb la participació de la Orquestra de la Comunitat Valenciana, consistix en una producció de Les Arts juntament amb la Fundació Juan March, el Teatre de la Maestranza de Sevilla, l'Auditori de Tenerife i el Festival de Granada, amb la col·laboració del Ballet Nacional d'Espanya.
Flamenc i influències contemporànies
El 4 de desembre, el Teatre Martín i Soler acollirà ‘La Lleona’, d'Olga Pericet, Premi Nacional de Dansa 2018. La coreògrafa i balladora cordovesa se submergix en els orígens del cos flamenc a través d'un diàleg lliure entre l'animal i l'instrumental, prenent com a punt de partida la guitarra d'Antonio de Torres coneguda com ‘La Lleona’, considerada el primer prototip de guitarra espanyola.
Acompanyada per cinc músics, Pericet proposa un recorregut per l'essència del flamenc en el qual alternen la rondeña, la bambera, la rumba, el fandango o la tossuda. Estrenada en la Biennal de Sevilla de 2022, la peça ha sigut presentada posteriorment en ciutats com París i Londres i oferix una aproximació femenina i ancestral al ball flamenc.
El 12 de febrer de 2027, este mateix escenari albergarà ‘Li murmure dones songes’, de Kader Attou i el seu Compagnie Accrorap. Referent internacional de la dansa,hip-hop, el coreògraf convida al públic a endinsar-se en l'univers de la seua infància.
En escena, Attou presenta quatre intèrprets que conduïxen a l'espectador per un recorregut poblat de criatures impossibles a través d'una coreografia que funde el ‘breakdance’, la dansa contemporània i moments de delicadesa circense, entrellaçats per la força de la música, la il·lustració i el videoart.
‘Estela’, la nova producció Les Arts
En el seu suport a la creació valenciana, Les Arts encarrega a l'emergent Alba Castillo la seua nova producció de dansa de la temporada: ‘Estela’. El seu pas per la Companyia Nacional de Dansa amb Nacho Duato i el Ballett Theater Basel han forjat els inicis de la creadora, que compta amb nombroses col·laboracions amb companyies com el Scapino Ballet de Rotterdam, el Philadelphia Ballet o la Opéra National du Rhin.
Les coreografies de Castillo combinen dinàmiques de grup complexes amb una forta empremta individual i moviments que desprenen una energia irresistible. ‘Estela’, produïda per Les Arts en col·laboració amb Dansa València, es representarà en el Teatre Martín i Soler els dies 16 i 17 d'abril.
Retorns de Marcos Morau i Antonio Ruz
La Sala Principal acollirà els dies 7 i 8 de maig de 2027 el retorn de La Veronal de Marcos Morau, que des del seu debut en 2021 s'ha convertit en una de les companyies imprescindibles en la programació de Les Arts. En esta ocasió, el coreògraf valencià i Medalla d'Or al Mèrit en les Belles Arts presenta el seu més recent treball, ‘La *mort i la primavera’, l'estrena de la qual en la Biennal de Venècia va causar sensació de públic i crítica.
Inspirada en la novel·la pòstuma de Mercè Rodoreda, la peça, amb música original en directe de Maria Arnal, construïx una al·legoria sobre el cicle de creació i destrucció, la llibertat creativa i la resistència.
Després de l'acolliment de ‘La nit de Sant Joan’ la passada temporada, la companyia del coreògraf cordovés i Premi Nacional de Dansa Antonio Ruz presentarà ‘Norma’ el 28 de maig, en el Teatre Martín i Soler.
‘El llac dels cignes’ com a punt final
Les Arts tanca la seua programació amb ‘El llac dels cignes’, símbol atemporal de la dansa, la combinació de virtuosisme de la qual tècnic, profunditat dramàtica i música de Txaikovski ho han convertit en una de les obres més benvolgudes de la cultura occidental.
La Sala Principal acollirà quatre representacions del ballet, del 24 al 27 de juny de 2027, en la versió del Aalto Ballett de Essen amb coreografia de Ben Van Cauwenbergh i l'acompanyament musical de la Orquestra de la Comunitat Valenciana.
Les entrades per a la programació de dansa 2026-2027 poden adquirir-se a través dels diferents canals de venda del teatre: taquilles, la línia telefònica 96 197 59 00 i la web de les Arts. Així mateix, per als aficionats al gènere,comercialitza un abonament exclusiu que reunix tots els espectacles del cicle.
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