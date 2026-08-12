Sagunt a Escena
L'amor i la raó s'enfronten en 'La dama boba' de Lope de Vega
La comèdia, dirigida por Josep Maria Mestres, es representarà dijous 12 d'agost al Teatre Romà de Sagunt. La jornada es completarà en la Glorieta amb l'espectacle ‘Cas enterrat’, de Colectiv Notknown
Sagunt a Escena contínua apostant per la programació d'obres clàssiques amb mirades contemporànies en la seua 43 edició. El Teatre Romà de la capital del Camp de Morvedre acollirà este dijous, 12 d'agost, 'La dama boba', la comèdia clàssica de Lope de Vega reinterpretada ara sota la direcció de Jose María Mestres.
El festival de teatre, organitzat per la Conselleria de Cultura a través del Institut Valencià de Cultura (IVC), en col·laboració amb la Diputació de València i l'Ajuntament de Sagunt, programa la representació a les 22.30 hores.
Escrita per Lope de Vega en 1613, l'obra planteja el clàssic joc entre l'amor i la raó, amb els habituals malentesos, personatges excèntrics i diàlegs ràpids propis del seu autor. La trama se centra en la transformació de la protagonista, Finea, una dona que es revela amb una intel·ligència i astúcia sorprenents per a convertir-se en una dama discreta.
La funció serà accessible per a la inclusió i integració de tots els públics i comptarà amb la direcció de Josep Maria Mestres i el text de Xus de la Creu.
‘Cas enterrat’
La programació de la jornada es completarà amb l'espectacle ‘Cas enterrat’, de la companyia valenciana Colectiv Notknown, que tindrà lloc a les 20.00 hores en la Glorieta.
En esta peça de circ, dansa i teatre físic, el ficus bicentenari de la família de la Creu ha sigut presumptament assassinat i les quatre components del clan es convertixen en principals sospitoses.
‘Cas enterrat’ és la primera obra com a col·lectiu d'esta formació composta per quatre artistes multidisciplinaris, formats a l'escola de circ Creat. La seua òpera prima ha sigut reconeguda amb el Premi Llavoretes 2024 del Festival Contorsions de València i el Premi Alacant a Escena 2025.
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