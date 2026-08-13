Brindis al sol
És una actitud que pretén el lluïment individual a partir de discursos sense fonament, utilitat o possibilitat de complir-se
Tècnic lingüístic i gestor cultural
El gran protagonista d’estos dies és el sol. No ho és per l’extrema calor, sinó perquè s’ha eclipsat. L’esdeveniment ha portat a mirar-lo com no ho fèiem en molts anys, tant les autoritats com la societat. Així que, amb motiu d’este fenomen solar, podem rescatar i reivindicar una expressió que s’utilitza prou sovint en el carrer. Es tracta de 'brindis al sol'. En emprar-la ens referim a allò que es realitza o diu amb la intenció general d’obtindre un benefici, encara que siga inviable o no tinga conseqüències. És una actitud que pretén el lluïment individual a partir de discursos sense fonament, utilitat o possibilitat de complir-se. Pareix que el seu origen està relacionat amb el fet que els toreros brindaven a la zona de sol, no per fer una millor faena sinó per donar més vistositat o solemnitat al gest. Potser eixa actitud ja es practicara en els circs romans i no tinguera solament un origen taurí.
Entre les amistats sempre hi ha alguna persona a la qual li agrada fer promeses estèrils o compromisos que no complixen. Acabem per no tindre en compte els seus 'brindis al sol' perquè és una actitud repetitiva. També coneixem caps en el treball que fan reiteradament 'brindis al sol'. Diuen que fem bé el treball i d’eixa manera pensen que reconeixen la nostra dedicació. Realment no ho fan.
Els polítics de tots els signes fan contínuament 'brindis al sol'. No els importa desdir-se. No volen reconéixer que abans afirmaven una cosa diferent de la que després defensen. Trobe que cal recordar-los constantment allò que digueren perquè no falten el respecte a la ciutadania.
Considere que en el tema de la violència de gènere, a voltes, es fan molts 'brindis al sol' i falten accions eficients. A més, deixem passar signes o manifestacions que no haurien d’estar presents en la societat. Cal tallar de soca-rel expressions o accions que semblen insignificants i no solament fer campanyes publicitàries. Les estadístiques continuen dient que estem fallant. El cas d’una penya taurina saguntina que frivolitza amb el fet que un bou penetre una dona em cau prop. Significa que no hem entés res. Em pregunte on estaven les autoritats per a recriminar-ho.
En definitiva, intentem ignorar tot el que provinga d’un 'brindis al sol'. Les promeses més sinceres són especialment silencioses i s’escolten en el cor.
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