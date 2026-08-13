Literatura
Sánchez-Cutillas, Cambrils o Asimov, les noves propostes del club de lectura de la Biblioteca Valenciana
La temporada 2026-2027 prioritza les autores dones al club de lectura en valencià, com Teresa Broseta o Emma Zafón, mentre que als clàssics més universals destaquen Capote o Calderón de la Barca
La Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu ha presentat les obres que centraran les sessions dels seus clubs de lectura durant la temporada 2026-2027. La iniciativa oferix una selecció de títols que comprén diferents gèneres, períodes històrics i corrents literaris, amb l’objectiu d’afavorir l’acostament a la cultura i l’intercanvi d’experiències entre els participants.
Els clubs convertixen la lectura individual en una experiència col·lectiva, afavorixen el pensament crític i contribuïxen a consolidar comunitats lectores estables entorn de les biblioteques.
La Biblioteca Valenciana compta actualment amb dos clubs de lectura: El Club de Lectura en Valencià, que es reunix els dimecres de 18:30 a 20:00 hores, i el Club de Lectura de Clàssics Universals, les sessions del qual tenen lloc els dijous, també de 18:30 a 20:00 hores. Les reunions dels dos es fan en la cel·la A del monestir de Sant Miquel dels Reis.
El Club de Lectura en Valencià ha programat cinc lectures per a la pròxima temporada. La primera sessió tindrà lloc l’11 de novembre de 2026, amb 'Matèria de Bretanya', de Carmelina Sánchez-Cutillas. El 20 de gener de 2027 serà el torn de 'Gramàtica dels gira-sols', d’Elvira Cambrils, mentre que el 10 de març s’abordarà 'El dia de demà', de Teresa Broseta. La programació continuarà el 12 de maig amb 'La mare', d’Emma Zafón, i conclourà el 9 de juny amb 'La mirada de l’impostor', de Silvestre Vilaplana.
Club de Lectura de Clàssics Universals
Per la seua banda, el Club de Lectura de Clàssics Universals començarà l’1 d’octubre de 2026 amb 'La Odissea', d’Homer. El 26 de novembre es llegirà 'Rebeca', de Daphne du Maurier, i el 28 de gener de 2027, 'A sangre fría', de Truman Capote. La programació continuarà el 4 de març amb 'Persépolis', de Marjane Satrapi; el 15 d’abril, amb 'El gran teatro del mundo', de Pedro Calderón de la Barca; i el 20 de maig, amb 'El maestro y Margarita', de Mijail Bulgákov. La temporada finalitzarà el 17 de juny de 2027 amb 'Yo, robot', d’Isaac Asimov.
Dotze edicions del Club de Clàssics
El Club de Lectura de Clàssics Universals celebrarà la dotzena edició entre octubre de 2026 i juny de 2027. Des que es va crear, esta iniciativa proporciona als lectors un espai propi a on escoltar literatura i parlar-ne en l’entorn patrimonial del Monestir de Sant Miquel dels Reis.
La programació, realitzada junt amb els seus integrants, manté el mateix nombre d’obres que la temporada anterior i presenta una selecció variada en gèneres, èpoques i estils. L’extensió dels llibres, així com la proximitat de determinades efemèrides o esdeveniments en la data de cada sessió, s’ha tingut en compte per a establir la seqüència i el ritme de les reunions.
El cicle començarà amb el clàssic ‘La Odissea’, d’Homer, aprofitant l’interés que ha despertat la nova producció cinematogràfica de Christopher Nolan, i conclourà amb ‘Yo, robot’, d’Asimov, un clàssic de la ciència-ficció, que permetrà reflexionar sobre els reptes que planteja la intel·ligència artificial.
Una de les principals novetats del club de lectura serà la incorporació de la novel·la gràfica amb ‘Persépolis’, de Marjane Satrapi. Encara que es tracta d’un gènere relativament jove, la novel·la gràfica ha adquirit un reconeixement creixent en biblioteques i institucions culturals. La defunció recent de l’autora i la vigència d’una obra que aborda la història contemporània de l’Iran, la repressió política i la situació de les dones fan especialment oportuna la seua lectura.
La programació inclou, així mateix, la lectura d’'El gran teatro del mundo', de Pedro Calderón de la Barca, un dels actes sacramentals més coneguts de la literatura espanyola. La seua elecció manté també un vincle especial amb el monestir de Sant Miquel dels Reis, a on l’obra va ser representada fa vint anys.
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