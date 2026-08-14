Cine
La Filmoteca d’Estiu se submergix en les protestes contra la guerra de Vietnam amb ‘The Mastermind’
La pel·lícula guanyadora de l'Espiga d'Or de la Seminci de Valladolid es projecta els dies 15 i 16 d'agost, a les 22.30 hores, als jardins del Palau de la Música de València
La Filmoteca d’Estiu projecta els dies 15 i 16 d'agost, a les 22.30 hores, la pel·lícula ‘The Mastermind’ (2025), escrita i dirigida per Kelly Reichardt. La cinta està protagonitzada per Josh O'Connor, Alana Haim, Hope Davis i Bill Camp i forma part del cicle ‘Top crítica i festivals 2025’, que reunix títols premiats per la crítica especialitzada. La guanyadora de l'Espiga d'Or de la Seminci de Valladolid està ambientada en l'estat de Massachusetts en 1970, amb el rerefons social dels Estats Units marcat per les protestes contra la Guerra de Vietnam.
El protagonista és James Blaine ‘JB’ Mooney, paper interpretat per Josh O'Connor, un fuster desocupat, pare de família i graduat en història de l'art. Mogut per la pressió econòmica, l'inconformisme i una ingènua ambició, Mooney planeja al costat de dos còmplices improvisats un robatori a plena llum del dia en un xicotet museu local. El seu botí: quatre valuoses pintures de l'artista nord-americà Arthur Dove.
La pel·lícula destaca pel seu inusual enfocament del cinema de robatoris hollywoodenses per a oferir un drama irònic sobre la malaptesa, la fragilitat masculina i el fracàs vital en la societat nord-americana de la dècada dels setanta.
Els nostres rius
Com en edicions anteriors, les sessions s'obriran amb un muntatge d'imatges pertanyents a la col·lecció de cinema aficionat i familiar de la Filmoteca Valenciana. En esta ocasió, i d'acord amb el cicle temàtic ‘Un riu de cinema’, la selecció està dedicada als rius valencians i inclou imatges del Túria, el Xúquer i el Segura que alguns aficionats van prendre amb les seues càmeres de 9’5 i súper 8 mil·límetres.
Estes projeccions contribuïxen a difondre una de les principals missions de la Filmoteca Valenciana: la salvaguarda del patrimoni audiovisual valencià i de la memòria col·lectiva.
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