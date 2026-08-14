Panorama
L'homenatge a la tradició musical valenciana de Sandra Monfort arriba a Sagunt a Escena
L'artista de Pedreguer oferix en el Teatre Romà un espectacle que revisita la música i balls tradicionals populars de la Comunitat
El festival Sagunt a Escena, organitzat per la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats a través del Institut Valencià de Cultura (IVC), en col·laboració amb la Diputació de València i l'Ajuntament de Sagunt, presenta l'espectacle ‘Terra de guapes’, amb el qual Sandra Monfort ret homenatge a la tradició musical valenciana. La proposta planteja una aproximació lliure i actual al folklore valencià i traça un recorregut simbòlic per cançons populars dividit en quatre actes. La funció incorpora referències a les ‘malaguenyes’, els ‘cants de batre’, ‘La dansa de La Moma’, la ‘Muixeranga d’Algemesí’, el ‘Ball del Vetlatori’ i el ‘Misteri d’Elx’.
Música, ‘performance’ i dansa en directe s'integren en escena per a explorar les manifestacions culturals que formen part de la tradició valenciana. Cantant, instrumentista i creadora multidisciplinària, Sandra Monfort s'ha recolzat en els arxius de la Fonoteca de Materials de la Generalitat per a recuperar gravacions i repertoris tradicionals que dialoguen amb llenguatges contemporanis.
Després dels efectes de la dana, l'artista de Pedreguer va voler demostrar el seu amor per les seues arrels. ‘Terra de guapes’ reunix cançons, balls, sons i ressons de les tradicions procedents de diferents punts de la geografia valenciana reinterpretats des de l'univers creatiu de l'autora. La funció tindrà lloc el 15 d'agost, a les 22.30 hores, en el Teatre Romà de la localitat.
Un nàufrag a la deriva
D'altra banda, la programació de la secció ‘Off Romà’ inclou, també el dia 15 a les 20.00 hores, la representació de ‘Rob’, l'última creació de Teatre de l’Abast, en el Centre Cívic del Port de Sagunt. Fundada en 2016 per Lucía Aibar, Victoria Mínguez i Ramón Rodenas, la companyia desenrotlla un llenguatge propi basat en la investigació del teatre físic en diàleg amb altres disciplines escèniques.
En l'obra, el gest i la manipulació de titelles s'unixen per a narrar la història d'un nàufrag que troba en la imaginació el seu propi bot salvavides. L'equip artístic compta amb la participació de José Puchades (Putxa), integrant de Zero en Conducta, una de les companyies de referència del teatre d'objectes a nivell nacional, que firma la coreografia al costat de Julieta Gascón.
‘Rob’ va rebre en 2025 el Premi Menkes al millor espectacle de dansa-teatre. A més, el seu protagonista, Ramon Rodenas, va obtindre el premi a la millor interpretació masculina de l’Associació d’Actors i Actrius del País Valencià (AAPV) en 2020, i va ser candidat a millor actor en la XXIII edició dels Premis Max. Es tracta d'una proposta per a tots els públics d'accés lliure inclosa en la programació Off del festival, integrada íntegrament per companyies valencianes.
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