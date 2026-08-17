Va de llibres
Sis novel·les juvenils valencianes que faran que els adolescents no deixen de llegir en estiu
Amb l’època estival els i les joves tenen més temps lliure: recollim unes quantes novetats perquè no obliden l’hàbit lector
Francesc Miró
En contra de l’imaginari apocalíptic de molts adults, els joves són qui més llig. Segons les dades de l’últim Baròmetre d'Hàbits de Lectura i Compra de Llibres a Espanya, el 76,9% de les persones d'entre 14 i 24 anys són lectores habituals, sent el sector demogràfic de població que més llig. Però hem de reconéixer que, tot i això, l’hàbit lector costa molt de construir i molt poc de destruir. I les vacances d’estiu són un moment clau per a ambdues tendències, així que hem acudit als catàlegs i les novetats enfocades al jovent d’un grapat d’editorials valencianes per a enganxar lectors i lectores joves aquestes vacances.
Comencem amb el llibre pensat per a edats més primerenques: 'Alba i el fènix', de l’escriptor d’Alcoi, Francesc Gisbert, publicat per Andana Editorial. Gisbert conta la història d’una jove enamorada dels llibres que haurà d’aprendre a lluitar perquè els mites i relats ancestrals no es perden. Però no una lluita metafòrica: 'Alba i el fènix' és una novel·la de fantasia, acció i aventures que va guanyar el Premi de Narrativa Infantil Enric Lluch Ciutat d'Algemesí.
Continuem amb 'Tyrik, el príncep d’Ilercavònia', publicat per Drassana i escrit per Alfons Pérez Daràs, també conegut com ‘Malparlat’. Un llibre que vam ressenyar en aquestes pàgines del 'Va de Llibres', i del qual Joan Belló deia que “com ocorre amb les bones històries de fantasia, cada lector acabarà fent el seu propi viatge”. Narra la història d’un jove príncep que s’enfronta a la pèrdua de l’Orbe Anyil d’Hystria, un objecte que en cas de caure en mans amb males intencions, podria comprometre la supervivència de totes les civilitzacions iberes.
Fantasia no hi falta a 'Luna de Arena Roja', debut literari de María Torra, publicat per Kiwi Libros. Vint anys després d’una plaga mortal, en un món assetjat per la fam, uns joves són obligats a combatre en una arena com a gladiadors. La jove Megan haurà de lluitar estretament amb qui semblava que eren els seus enemics naturals, i sobreviure a un triangle amorós que podria destruir la seua vida. Una distopia juvenil amb els aires de les grans sagues distòpiques d’aquest segle i un final trepidant que deixa amb ganes de més.
Parlem també de la nova novel·la juvenil de l’escriptor napolità Antonio Ferrara, que acaba de publicar en Sembra Llibres 'De viva veu'. Després de l’èxit d’'Alçar el vol', el segell valencià repeteix amb l’escriptor italià, traduït de nou per Paula Marqués, per contar la història de Lucio, un jove que va deixar l’institut per treballar d’aprenent en una fàbrica. Quan l’acomiaden, Lucio descobreix per casualitat el món dels lectors a domicili: persones que presten les seues paraules a qui ja no pot llegir. Un bonic i emocionant viatge a l’adolescència, al poder transformador de les paraules i a la importància dels vincles intergeneracionals.
Després de 'Tres lunas llenas' i 'L'univers de les idees perdudes', la divulgadora literària valenciana Irene Rodrigo torna amb el seu llibre més original fins al moment: 'El llibre desfet', publicat per Bromera. Quan a una escriptora jove i precària se li apareix Jaume I per a demanar-li que reescriga el 'Llibre dels fets', la vida de la jove farà un gir copernicà. Una reinterpretació dels relats oficials valencians amb mala bava, molt d’humor i les il·lustracions de Jotacé Perea.
I, en últim lloc, una novel·la juvenil que reflexiona sobre la ludopatia i la incidència dels jocs d’atzar en els més joves: 'El rei del Mides', de Silvestre Vilaplana, publicada per Bullent i guanyadora del 45è Premi Enric Valor de Novel·la juvenil. La història de Joan, un jove que intenta salvar al seu amic Biel de la influència negativa i destructiva de la necessitat incontrolable d’aposar i jugar a jocs d’atzar, i que pren cartes en l’assumpte.
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