El Palau de Les Arts es prepara per a rebre als grans directors d'orquestra internacionals
L'Orquestra de la Comunitat Valenciana serà conduïda per grans noms del circuit com Sir John Eliot Gardiner, Mikko Franck, Philippe Jordan, Antonello Manacorda, Thomas Hengelbrock i Vasily Petrenko
El Palau de les Arts Reina Sofía reunirà en la temporada simfònica 2026-2027 directors de referència del circuit internacional com Sir Mark Elder, Mikko Franck, Sir John Eliot Gardiner, Thomas Hengelbrock, Philippe Jordan, Antonello Manacorda i Vasily Petrenko, al capdavant de l’Orquestra de la Comunitat Valenciana (OCV).
La programació inclou obres de Brahms, Txaikovski, Debussy, Mahler, Mozart, Sibelius, Wagner, Schumann, Stravinski i Richard Strauss, entre altres compositors, a més de la participació de reconeguts solistes convidats.
Després de la seua visita al Festival de Pollença el pròxim 30 d’agost juntament amb Sir Mark Elder i les 'Variacions Enigma', d’Elgar, i la 'Simfonia Núm. 7', de Beethoven, l’Orquestra de la Comunitat Valenciana iniciarà en setembre la seua habitual gira autonòmica prèvia a l’inici de la nova campanya de Les Arts.
Amb la direcció de l’alemanya Anja Bihlmaier, la formació actuarà els dies 11 i 12 de setembre en l’Auditori de Torrent i el Palau Altea Centre d’Arts, respectivament, amb les peces 'Quadres d’una exposició', de Mússorgski, i la 'Simfonia Núm. 5 ' de Txaikovski. Este mateix programa també s’interpretarà durant la Jornada de Portes Obertes prevista per al 13 de setembre en l’edifici dissenyat per Calatrava.
Inauguració de la temporada d’abonament
El director musical de Les Arts, Sir Mark Elder, inaugurarà la temporada d’abonament els dies 16 i 17 d’octubre a València i Castelló de la Plana, respectivament.
La cita inclourà el ‘Preludi’ de 'Lohengrin', de Richard Wagner, i el 'Concert per a piano Núm. 1' de Txaikovski, amb Pavel Kolesnikov en el teclat. La segona part del programa estarà dedicada a Richard Strauss amb els seus poemes simfònics 'Don Joan' i 'Till Eulenspiegels lustige Streiche'.
Elder tornarà al Palau de les Arts en maig de 2027 amb una proposta centrada en el repertori rus i integrada per 'Scherzo à la russe', de Stravinski, la 'Simfonia Núm. 9' de Xostakóvitx i una selecció del ballet 'La bella dorment', de Txaikovski.
Posteriorment, el director britànic i l’OCV realitzaran una gira amb concerts en l’Auditori Nacional de Madrid, el Festival d’Úbeda, el Teatre de la Maestranza de Sevilla, València i Castelló de la Plana.
Hengelbrock i Manacorda
Thomas Hengelbrock tornarà a Les Arts el 14 de novembre i inaugurarà, un dia després, el primer cicle de l’OCV a l’Auditori Nacional de Madrid. Acompanyada del violinista Christian Tetzlaff, la formació titular de Les Arts interpretarà el 'Concert per a violí' de Brahms i la 'Simfonia Núm. 2' de Robert Schumann.
Per part seua, el recentment designat titular de 'Les Siécles', Antonello Manacorda, dirigirà els concerts previstos els dies 18 i 20 de desembre a València i Castelló de la Plana. El mestre italià obrirà la vetlada amb 'Sieben frühe Lieder', d’Alban Berg, amb la soprano Christiane Karg, i la 'Simfonia Núm. 4' de Mahler.
Debut de Mikko Franck
El debut de Mikko Franck tindrà lloc en febrer de 2027 amb una triple cita en Les Arts, l’Auditori de Castelló i l’Auditori Nacional de Madrid, els dies 12, 13 i 14, respectivament.
El director finlandés oferirà un programa dedicat a l’impressionisme francés i compost per 'Poème de l’amour et de la mer', d’Ernest Chausson, amb el tenor Michael Spyres; 'Prélude à l’après-midi d’un faune' i 'La Mer', de Claude Debussy.
L’Orquestra de la Comunitat Valenciana consolida el seu vincle amb Sir John Eliot Gardiner, que torna al teatre valencià amb un únic concert el 4 de març de 2027 en el qual proposa una lectura de cent anys de música europea.
El mestre britànic, figura clau en la interpretació historicista, obrirà la vetlada amb 'Leonore Núm. 2', una de les quatre obertures que Beethoven va escriure per a la seua única òpera, 'Fidelio'. El programa també inclou els 'Kindertotenlieder' de Mahler, que cantarà la mezzosoprano Alice Coote, i la 'Simfonia Núm. 5' de Jean Sibelius.
Petrenko i Jordan
Vasily Petrenko col·laborarà novament amb l’orquestra titular de Les Arts amb dos concerts en la Comunitat Valenciana (València i Castelló de la Plana), i una actuació a l’Auditori Nacional de Madrid.
El titular de la Royal Philharmonic Orchestra s’inclina en esta ocasió per la 'Simfonia Núm. 40' de Mozart i el poema simfònic de Strauss 'El Quixot', amb el violoncel·lista espanyol Pablo Ferrández.
La temporada simfònica de Les Arts conclourà l’1 de juliol de 2027 amb el primer concert de Philippe Jordan amb l’Orquestra de la Comunitat Valenciana.
El director titular de la Staatsoper de Viena dirigirà la 'Simfonia Núm. 2', ‘Resurrecció’, de Gustav Mahler, en una actuació amb la participació del Cor de la Generalitat, la soprano Maria Bengtsson i la contralt Eve-Maud Hubeaux.
Les entrades de la programació simfònica de la temporada 2026-2027 es poden adquirir a través dels canals habituals de venda del teatre: taquilles, el telèfon 96 197 59 00 i la pàgina web de Les Arts.
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