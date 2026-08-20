Cine
'Apocalypse now' amb 30 minuts més de metratge: la Filmoteca estrena la versió original del clàssic de Coppola
El muntatge final, realitzat pel mateix director en 2019, es projecta en sessió única el divendres 21 d’agost, a les 22:30 hores, en els jardins del Palau de la Música de València
La Filmoteca d’Estiu projectarà el 21 d’agost, a les 22:30 hores, la versió definitiva del clàssic bèl·lic Apocalypse Now (1979-2019), de Francis Ford Coppola. La sessió s’emmarca en el cicle ‘Un riu de cinema’, que reunix pel·lícules ambientades en entorns fluvials, en homenatge als jardins del Palau de la Música de València, espai que acull les exhibicions de la Filmoteca d’Estiu des de l’any 2000.
El muntatge final realitzat pel mateix director té una duració de 182 minuts i es va estrenar en 2019 per a commemorar el 40é aniversari del llargmetratge. Esta edició destaca perquè inclou 30 minuts més que l’original de 1979 i perquè té una restauració tècnica en resolució 4K Ultra HD amb so optimitzat.
'Apocalypse Now' està inspirat en 'El cor de les tenebres' de Joseph Conrad, l’argument dels quals continua vigent com a recordatori dels horrors de la guerra.
Protagonitzada per Martin Sheen i Marlon Brando, als quals acompanyen Robert Duvall, Frederic Forrest, Sam Bottoms, Albert Hall, Lawrence Fishburne, Harrison Ford i Denis Hopper, la cinta narra la guerra del Vietnam i té com a personatge central el jove capità Willard, un oficial dels servicis d’intel·ligència nord-americans, al qual se li encarrega entrar a Cambodja amb la missió d’eliminar el coronel Kurtz. Per a fer-ho, haurà de navegar pel riu fins al cor de la selva.
Com en edicions anteriors, les sessions s’obriran amb un muntatge d’imatges pertanyents a la col·lecció de cine aficionat i familiar de la Filmoteca Valenciana.
En esta ocasió, i d’acord amb el cicle temàtic ‘Un riu de cinema’, la selecció està dedicada als rius valencians i inclou imatges del Túria, el Xúquer i el Segura que alguns aficionats van prendre amb les seues càmeres de 9,5 i súper 8 mil·límetres.
Estes projeccions contribuïxen a difondre una de les principals missions de la Filmoteca Valenciana: la salvaguarda del patrimoni audiovisual valencià i de la memòria col·lectiva.
Les projeccions de la Filmoteca d’Estiu se celebren de dilluns a diumenge, excepte els dimecres. Les sessions s’inicien a les 22:30 hores i l’obertura del recinte, taquilla i el servici de bar té lloc a les 21:30 hores. La programació completa i la venda anticipada d’entrades estan disponibles en la pàgina web de l’IVC.
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