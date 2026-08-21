La Maria explora el costat més humà de la mentida en el seu nou single
‘La Mentida’, composta per a la pel·lícula ‘Eixam’ d’Óscar Bernàcer, naix de la necessitat de protegir-nos i de la frontera entre la mentida i la supervivència
Totes i tots mentim. Cada dia, per coses banals, per protegir-nos, per no fer mal o, simplement, per sobreviure. D’aquesta idea naix ‘La Mentida’, el nou single de La Maria, una cançó composta expressament per a ‘Eixam’, el nou llargmetratge del director valencià Óscar Bernàcer, que arribarà als cines el pròxim 4 de setembre.
Per a crear la cançó, l’artista d’Oliva s’ha posat en la pell dels personatges de la pel·lícula, un conjunt de figures marcades per les seues pròpies mentides i per unes circumstàncies vitals que els han portat al límit. Una immersió en l’univers d’‘Eixam’ que, segons explica La Maria, busca reproduir una de les idees que travessen tota la història: la capacitat d’entendre i empatitzar fins i tot amb aquelles persones que, en un primer moment, poden resultar més difícils de suportar.
«Ells juguen a la supervivència constant, siga quin siga el preu», assenyala l’artista, que ha convertit aquesta reflexió en el punt de partida del nou tema. La mentida, en aquest cas, deixa de ser només una falta o una forma d’engany i es transforma en un mecanisme de defensa, una manera d’afrontar una realitat que, per als protagonistes de la cinta, resulta massa difícil d’assumir.
‘Eixam’ és una pel·lícula travessada per mentides que van molt més enllà de les petites falsedats quotidianes. En la història apareixen mentides relacionades amb la mort, els assassinats, l’alcoholisme o els robatoris, situacions que tenen conseqüències i que fan mal. I, tanmateix, els seus personatges prefereixen en molts casos aferrar-se a aquestes mentides abans que enfrontar-se a una veritat que els supera.
Són persones a les quals, en paraules de La Maria, «els ha passat el tren de la societat per damunt». Des d’aquesta perspectiva, la cançó no pretén jutjar-los sinó acostar-se a les seues contradiccions i entendre què hi ha darrere de les decisions que prenen.
Una cançó que mira a la societat
Aquesta mirada és precisament la que converteix ‘La Mentida’ en alguna cosa més que una peça creada per a acompanyar les imatges d’‘Eixam’. El single funciona també com una reflexió sobre la manera en què totes les persones construïm una determinada imatge de nosaltres mateixes i amaguem aquelles parts que no volem mostrar.
La Maria reivindica així que la mentida forma part de la vida quotidiana i que totes i tots dissimulem o ocultem coses. No sempre es tracta de grans enganys: també pot aparéixer en «coses molt banals», en aquelles petites estratègies que utilitzem per protegir-nos, per evitar conflictes o per mantenir davant dels altres una aparença d’èxit i normalitat.
La cançó introdueix, però, una altra qüestió: el prejudici amb què la societat jutja les persones que menteixen per necessitat. La Maria dirigeix també la mirada cap a l’anomenada «gent de la meritocràcia», que pot condemnar sense pietat aquells que recorren a la mentida per sobreviure mentre passa per alt les condicions i els privilegis des dels quals cadascú afronta la vida.
Musicalment, el tema s’ha enregistrat a Hankins Studio i ha comptat amb la participació de la violoncel·lista Teresa Alamà. En el procés també ha intervingut Raquel Sánchez, compositora de la banda sonora original d’‘Eixam’, reforçant així el vincle entre la cançó i l’univers sonor de la pel·lícula.
El nou single arriba després de la publicació de ‘Robina’, el segon treball discogràfic de La Maria, amb què l’artista d’Oliva va aprofundir en la seua particular revisió del folklore valencià i en una sonoritat més íntima i fosca.
La Maria, en directe
L’estrena de ‘La Mentida’ coincideix amb una nova etapa de concerts per a La Maria. Després de les actuacions d’agost a Altea i Palma de Gandia, l’artista té previst continuar la seua gira el 19 de setembre a Mislata. La seua agenda inclou també una actuació el 2 d’octubre, encara pendent d’anunciar, el 3 d’octubre a Subirats Sonabé i el 17 d’octubre a Benifairó de les Valls, dins de la Vall de Segó.
D’aquesta manera, la nova cançó amplia l’univers de La Maria més enllà dels seus propis discos i la connecta amb el cinema valencià. ‘La Mentida’ parteix de la història d’‘Eixam’, però acaba plantejant una pregunta que va molt més enllà de la pantalla: fins a quin punt les mentides que contem són una elecció i fins a quin punt són també una manera de sobreviure?
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