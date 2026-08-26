Música
'Un Lago de Conciertos' torna a la Ciutat de les Arts i les Ciències amb sis actuacions gratuïtes
Se celebraran durant sis divendres de setembre i d’octubre al passeig nord del Museu de les Ciències, protagonitzat per l'alumnat de l'escola de música Berklee València
La música en directe torna a la Ciutat de les Arts i les Ciències amb una nova temporada de 'Un Lago de Conciertos'. El cicle de concerts gratuïts oferirà sis actuacions a l’aire lliure durant els mesos d’agost, setembre i octubre; seran els divendres 28 d’agost, 4, 11, 18 i 25 de setembre i 2 d’octubre, i tots se celebraran a les 19 h al passeig nord del Museu de les Ciències. De la mà de Berklee València, es tornarà a apropar la música en directe al públic de València.
El públic podrà gaudir del talent de les bandes de Berklee, formades per estudiants de grau i postgrau del campus de la prestigiosa universitat a València. Durant les diferents sessions, els músics presentaran un repertori variat que explora gèneres com el jazz, el jazz fusió, l’R&B, el soul, el pop i la música llatinoamericana, entre altres. 'Un Lago de Conciertos' ofereix així l’oportunitat de descobrir en directe una nova generació de músics procedents de diferents parts del món, en un entorn únic.
El cicle forma part de la programació de Berklee València i de la Ciutat de les Arts i les Ciències per apropar la música en directe a nous públics, i oferir un espai de trobada entre la comunitat local i el talent internacional que estudia al campus, el primer fora dels Estats Units i que ofereix màsters i programes que permeten que els alumnes del campus de Boston cursen el seu primer curs, o un període de la seua formació acadèmica, a València.
Des de la seua creació, 'Un Lago de Conciertos' s’ha consolidat com una de les iniciatives que connecta directament Berklee amb la ciutat. El projecte no funciona únicament com una programació de concerts, sinó també com una oportunitat perquè els mateixos estudiants es desenvolupen sobre l’escenari. Per a participar-hi, els alumnes poden presentar-se a audicions i ser seleccionats per a formar part de les diferents actuacions, independentment del gènere musical que treballen. Això permet que el públic conega diferents propostes i, al mateix temps, que els músics practiquen la seua posada en escena davant del públic.
Un altre dels trets del cicle és el seu marcat caràcter internacional. Berklee València reuneix estudiants procedents de més de 40 països, una diversitat que també es reflectix en les actuacions. Les diferents procedències dels músics afavorixen la trobada d’influències i tradicions musicals diferents, fent que cada concert puga oferir una combinació particular d’estils.
Berklee College of Music és una institució educativa que va ser fundada sota el principi que la millor manera de preparar els alumnes per a les seues carreres professionals és a través de la formació i la pràctica de les músiques actuals. Al juny de 2016, el Boston Conservatory es va fusionar amb Berklee, creant el lloc més complet i dinàmic del món per a la formació en música, dansa, teatre i disciplines afins.
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