L'andana
Macastre Teatre Festival
Macastre posarà el colofó d’or a tot un any d’activitats artístiques que li han servit per a reafirmar-se com un municipi acollidor i generós que, històricament, ha contemplat la cultura com un punt de trobada
Amb el lema «El teatre està en el carrer», des de demà dijous i fins al diumenge el municipi de Macastre (la Foia de Bunyol-Xiva) celebrarà el VI Festival Internacional de Teatre en espais no convencionals. Així, s’hi representaran sis obres d’una notable qualitat artística: «La trova aurora», de la companyia La Jalea Teatro; la comèdia musical «No-Diva», de LaEstal; la tragèdia «Calígula. Algo descabellado», de la companyia de Rubén Fernández; «Padre nuestro. Pasión y muerte de Federico García Lorca», un espectacle de dansa contemporània que anirà a càrrec de Migrodanza i Yapadú Produccions; l’obra familiar «Museum», de Lalíquida; i el clàssic «L’Espill», de Crit Companyia de Teatre.
Les representacions es desenvoluparan en espais tan acollidors com el Jardí de l’Ajuntament, l’Hort del Capellà, la Plaça de l’Església i la Casa de la Cultura; i s’emmarquen dins de la programació de Capitalitat Cultural Valenciana amb què l’any passat la Generalitat distingí Macastre, en reconeixement a la gran aportació cultural que la localitat –de només 1.500 habitants– ha vingut realitzant de manera sostinguda al llarg del temps. En són prova també les tres excel·lents activitats que s’hi celebraren a principis de juliol, quan el projecte teatral Escena Erasmus, de la Universitat de València, posà fi a la seua gira de 2026 amb la representació de l’obra «Conquestes»; i també tingué lloc: en el Castell, el VII Recital de Poesia –en aquesta ocasió dedicat a Bécquer–, i en el camp de futbol, l’espectacle de circ acrobàtic «Collage», de la companyia Bot Project.
Tal com assevera Guillermo Valls, regidor de cultura, tot canvia quan ens adonem que la cultura és una forma de compartir i aprendre que ens fa més lliures, crítics i feliços. És a dir, que ens ajuda a entendre qui som i a construir un poble millor, ja que, d’una banda, enforteix la identitat col·lectiva, i, d’una altra, impulsa l’economia.
Aquest dissabte per la nit, i a través d’una gala institucional de primer ordre, Macastre posarà el colofó d’or a tot un any d’activitats artístiques que li han servit per a reafirmar-se com un municipi acollidor i generós que, històricament, ha contemplat la cultura com un punt de trobada, com una manera de construir el futur. La més cordial enhorabona pel treball realitzat.
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