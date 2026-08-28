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Música

L’Orquestra de la Comunitat Valenciana clausura el Festival de Pollença amb Sir Mark Elder com a director musical

Després del seu debut en 2024, l’OCV torna a Mallorca per a clausurar el festival que celebra el seu LXV aniversari

L’Orquestra de la Comunitat Valenciana clausura el Festival de Pollença amb Sir Mark Elder com a director musical

L’Orquestra de la Comunitat Valenciana clausura el Festival de Pollença amb Sir Mark Elder com a director musical / Miguel Lorenzo/Mikel Ponce

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Dani García

València

L’Orquestra de la Comunitat Valenciana (OCV) es desplaçarà este diumenge 30 d’agost a Mallorca per a clausurar, amb la direcció de Sir Mark Elder, la LXV edició del Festival de Pollença amb obres de Beethoven i Elgar.

Després del seu debut en 2024, l’OCV repetix com a formació designada per a tancar la programació d’una de les cites estivals més veteranes i destacades a Espanya. Fundat pel violinista Philip Newman en 1962, el Festival de Pollença se celebra en el claustre barroc del Convent de Sant Doménec, a on han actuat agrupacions com l’Orquestra Nacional de França, la Filharmònica de Londres o la Simfònica de Pittsburgh.

Imatge d’arxiu de Mark Elder amb l’Orquestra de la Comunitat Valenciana.

Imatge d’arxiu de Mark Elder amb l’Orquestra de la Comunitat Valenciana. / Mikel Ponce

Sir Mark Elder proposa un programa que permetrà exhibir l’excel·lent estat actual de l’Orquestra de la Comunitat Valenciana. Obrirà el concert amb una peça fetitxe dins de la seua dilatada carrera, 'Variacions Enigma, Op. 36', d’Edward Elgar, la gravació de la qual amb l’Orquestra Hallé de Mánchester roman com a referent indiscutible de l’obra.

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Com a tancament, la formació titular de Les Arts interpretarà la 'Simfonia núm. 7' de Beethoven, un autèntic examen de conjunt per a l’agrupació valenciana per les seues exigències de precisió rítmica. L’actuació a Pollença marca l’inici d’una temporada intensa per a l’OCV, que, a més del seu cicle a l’Auditori Nacional, ja té compromisos en maig amb Sir Mark Elder en el pòdium per a actuar en el Festival d’Úbeda i en el Teatre de la Maestranza de Sevilla.

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