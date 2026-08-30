Encara sobre Joan Escuder, eremita de Cocentaina
D'un deute que tinc pendent d'acabar -posar en solfa tota la informació de què dispose sobre Joan Escuder-, i de la relectura del que ja tinc redactat, deriva aquesta nota. Entre els personatges singulars de la Cocentaina medieval destaca Joan Escuder, conegut popularment com fra Joan. Nascut segons la tradició a Barcelona i antic verguer municipal, es va instal·lar a l’ermita de Sant Cristòfol de Cocentaina, on ja vivia cap al 1430. L’hàbit que portava i la seua vida eremítica contribuïren a crear al seu voltant una fama de santedat que, amb el temps, es convertí també en reputació de profeta i taumaturg. I allò arribà fins a la cort. El 1435, Alfons el Magnànim va ser fet presoner pel duc de Milà, i la reina Maria volgué consultar Joan Escuder. El 6 d’octubre d’aquell any, l’ermità pronuncià una profecia de caràcter apocalíptic: afirmava que aquells esdeveniments anunciaven que “el món està a punt d’acabar-se” unes paraules sempre aplicables al món en què vivim. Però sembla que va predir més coses: a Escuder se li atribuïa també haver anunciat la caiguda de Constantinoble, interpretada com la fi del món cristià a Orient i l’inici del domini otomà. Malgrat el dramatisme del missatge, també transmetia confiança sobre el monarca, de qui deia que “està de bon ànim”. Anys després, l’ermità i la reina continuaren mantenint correspondència.
Joan Escuder va morir a Cocentaina el 31 de desembre de 1444 i fou soterrat al peu d’un altar de l’església de Santa Maria. Però la seua història conserva un episodi sorprenent. Cap a l’any 2006, durant una consulta a l’arxiu parroquial, Pablo León Vidal va descobrir una antiga caixa de fusta amb un esquelet al seu interior. En un dels ossos hi havia lligat un paper on es podia llegir: “estos son los restos del Venerable Juan Escuder, que vivió en esta villa en el año 1435”. A l’esquelet li faltava el cap, fet que connectava amb la tradició segons la qual Escuder hauria estat decapitat, i així el vaig poder veure fa uns anys.
L’anotació sembla del segle XVIII i podria haver-se col·locat quan, durant una reforma de l’església, el cos va ser exhumat. L’investigador comunicà la troballa al rector, convençut que un personatge amb aquella biografia no mereixia continuar oblidat dins d’una caixa d’arxiu. La seua fama, preservada en la tradició local, explica que encara el seu nom forme part del paisatge urbà. Avui, entre història, devoció i llegenda, Joan Escuder continua sent una figura fascinant de la memòria medieval de Cocentaina i de fa poc, ha estat soterrat dignament, perquè els seus ossos descansen en pau. Ara només em queda acabar el meu treball...
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