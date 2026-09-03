Anar a sarpa a la grenya
Hi ha dies que, quan l’expressió o paraula està quasi enllestida, apareix el consell d’algun bon lector que em fa retrocedir. Així ha passat esta setmana. Després de llegir el meu article, l’estimat Rafa Solaz, mentre caminava per Cullera, va suggerir-me que reflexionara al voltant de la locució 'anar a sarpa a la grenya'. Altres vegades m’ha demanat que faça un llibre amb estos articles. No sé què faré, però tinc clar que la proposta d’esta frase m’ha inspirat a escriure. La definició és sinònima de barallar-se o renyir. En principi, tenia un sentit físic.
En la vorera de casa, on, com he dit alguna vegada, les vetlades llargues són habituals quan acaba la festa, un xic i una xica 'anaven a sarpa a la grenya' pel tema de la migració. Ell es va declarar del partit Vox. Ella es deia Marisa i exposava les seues diferències. El problema migratori, per a alguns sectors, és un filó electoral i polític. Critiquen que minva la integritat territorial. Però no s’oposen a les colònies d’estrangers rics que han privatitzat i ocupat el país.
Tornen els polítics a 'anar a sarpa a la grenya'. Ho hem comentat més d’una volta. Ara el motiu és Ceuta. Pareix que uns tenen la patent de defendre l’espanyolitat i la democràcia d’eixa ciutat. Convoquen una legítima concentració per a donar suport a ceutins i ceutines sense buscar l’entesa. Així que, novament, la unitat no existix.
En el cas de l’incendi del Saler tampoc hi ha consens. Justificadament o no, ja 'van a sarpa a la grenya' el partit del govern municipal i l’oposició. He de confessar que m’ha afectat. Especialment, ho ha fet un titular del diari que deia que les flames no havien arribat al CEIP Lluís de Santàngel. A mesura que em faig major, recorde amb més estima aquell entorn escolar. Hi vaig créixer com a persona amb valors. M’entristix vore la gran reforma de l’any 2003, que va anul·lar una part del pati que tant vam gaudir. Aquell pi verd que respirava amb tanta llibertat ja no ho fa igual. Ara sé que l’any passat va celebrar-se el 50 aniversari amb un conjunt d’actes. Llàstima no haver assistit per desconeixement. Voldria haver contactat amb companys i companyes.
No perdes el temps 'anant a sarpa a la grenya'. La violència anul·la les nostres millors qualitats.
Suscríbete para seguir leyendo
- Aemet anuncia el regreso de la lluvia a la Comunitat Valenciana en los primeros días de septiembre
- La imagen oficial de las 73 candidatas a Fallera Mayor de València 2027
- Familia de Sagunt: 'No vamos a irnos de nuestra casa
- La foto oficial de las candidatas a Falleras Mayores de València 2027
- Aviso de la Seguridad Social sobre las bajas laborales: el cambio en las notificaciones que entra en vigor hoy
- Así queda el calendario escolar en la Comunitat Valenciana para el curso 2026-27: fechas clave y festivos
- El matrimonio muerto en Cullera sufrió un atrapamiento por succión al taponarse el sistema de absorción del spa
- Los barrios marítimos convocan un gran 'Sopar a la Fresca' para blindar su tradición