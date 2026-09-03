Exposició
Els vincles de l’antiga Pompeia amb València arriben a Bombas Gens
La gran experiència immersiva, vista per més d’un milió de persones arreu del món, arribarà el 6 d’octubre amb un contingut inèdit sobre dos ciutats connectades fa més de 2.000 anys
Bombas Gens Centre d’Arts Digitals obri hui la venda al públic general de 'Els últims dies de Pompeia', la gran exposició immersiva que arribarà a València el pròxim 6 d’octubre. Després de superar el milió de visitants en ciutats com Madrid, Viena, Berlín, Pequín, Brussel·les, Londres o Barcelona, la producció s’estrena a la ciutat amb un recorregut de més de 1.500 m² que convida a endinsar-se en la Pompeia de l’any 79 d. C. i a viure de prop un dels episodis més colpidors de la història.
Creada per MAD Artes Digitales en col·laboració amb Layers Of Reality i estrenada mundialment a Madrid el 2023, Els últims dies de Pompeia combina el rigor històric amb les possibilitats de la tecnologia immersiva per a reconstruir la vida quotidiana de la ciutat romana abans de l’erupció del Vesuvi. L’experiència va ser reconeguda el 2024 pels lectors de la revista + Història de National Geographic com a Millor Exposició Històrica en territori nacional en els Premis +Història.
La mostra ofereix un recorregut pels carrers, mercats, temples, termes, vil·les i relats humans d’una ciutat que torna a bategar més de dos mil anys després de la seua desaparició. El públic no observa Pompeia des de fora: hi entra a través de projeccions immersives en format 360º, experiències de realitat virtual, continguts interactius i una acurada selecció d’objectes històrics i rèpliques vinculats al món romà.
Pompeia i Valentia, dos ciutats connectades
L’arribada d’Els últims dies de Pompeia a Bombas Gens incorpora un contingut específic que posa el focus en la relació entre Pompeia i Valentia, fundada l’any 138 a. C. Dos ciutats separades per milers de quilòmetres, però unides per un mateix món mediterrani, els seus intercanvis, les seues formes de vida i la seua relació amb la mar.
Esta connexió obri el recorregut i situa l’exposició en el context de València, convidant a descobrir com les històries de les dos ciutats ja estaven vinculades fa més de 2.000 anys. Una mirada local que acompanya el viatge a Pompeia i reforça el diàleg entre història, patrimoni i ciutat contemporània.
La ciutat viva abans de l’erupció
Més enllà de la catàstrofe, l’exposició posa l’accent en la ciutat viva: en els seus habitants, els seus espais, la seua cultura i els seus costums. La gran sala immersiva permet contemplar la bellesa de Pompeia abans de la destrucció i presenciar la sobtada erupció del Vesuvi, en una projecció 360º que situa el visitant al cor de la ciutat.
El recorregut es completa amb experiències de realitat virtual, mapes i recursos interactius que amplien l’exploració de Pompeia i les seues innovacions. Estos continguts permeten apropar-se als seus espais més emblemàtics i descobrir l’empremta de la civilització romana en la nostra manera d’entendre la ciutat, l’oci o la vida quotidiana.
Una producció internacional a Bombas Gens
Amb més d’un milió de visitants arreu del món, 'Els últims dies de Pompeia' arriba a Bombas Gens Centre d’Arts Digitals com una de les experiències immersives de major format dedicades a la ciutat romana. La seua estrena a València se suma a la trajectòria internacional d’una producció que ja ha recorregut algunes de les principals ciutats europees i asiàtiques.
La mostra reforça l’aposta de Bombas Gens per una programació que connecta cultura, patrimoni i noves maneres de narrar la història. Situat en una antiga fàbrica de bombes hidràuliques d’arquitectura art déco, el centre s’ha consolidat des de 2024 com l’espai estable de València especialitzat en experiències immersives i audiovisuals, un punt de trobada entre art, ciència i tecnologia.
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