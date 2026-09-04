Les últimes cigarreres de València recuperen la seua història en una exposició al Centre Cultural La Reina 121
'Cigarreres valencianes, l’última generació' reuneix fotografies inèdites, documents i testimonis orals de les treballadores de la Fàbrica de Tabacs entre 1965 i el tancament de la planta en 2002
La història de les últimes cigarreres de València arriba al Centre Cultural La Reina 121 amb una exposició que recupera, a través de les seues pròpies protagonistes, la memòria d’una generació de dones que va treballar a la Fàbrica de Tabacs des de mitjan anys seixanta fins al tancament definitiu de la planta, el 2002.
L’exposició 'Cigarreres valencianes, l’última generació' reuneix fotografies inèdites cedides per les famílies de les treballadores, documents històrics i testimonis orals gravats per reconstruir la vida dins i fora de la fàbrica. La mostra reivindica així la memòria d’un col·lectiu de dones que va formar part de la transformació social i industrial de la València contemporània.
La proposta posa l’accent en les veus de les mateixes cigarreres, que expliquen en primera persona la seua experiència laboral, les relacions que es van establir dins de la fàbrica i el paper que aquesta feina va tindre en les seues vides i en les seues famílies. És, segons el centre, la primera exposició que aborda aquesta etapa de la Fàbrica de Tabacs des de la perspectiva de les seues pròpies treballadores.
Més enllà de la nostàlgia, la mostra recupera també la dimensió laboral i social d’aquestes dones i el seu paper en les conquestes dels drets laborals femenins. La fàbrica va ser durant dècades un important espai de treball i de relació per a moltes dones de València, i les seues treballadores van construir-hi vincles de solidaritat i cohesió que ara formen part de la memòria que reivindica l’exposició.
Una exposició construïda amb memòria oral
La mostra forma part de la programació amb què el Centre Cultural La Reina 121 inicia la seua tercera temporada i manté l’aposta de l’espai per projectes vinculats al territori i a la participació del teixit veïnal i associatiu del Marítim.
La inauguració serà el dissabte 5 de setembre, a les 20.00 hores, i comptarà amb la presència d’un grup de les cigarreres que protagonitzen l’exposició. Les antigues treballadores participaran en una trobada oberta al públic en què compartiran els seus records i experiències sobre la vida a la Fàbrica de Tabacs.
L’exposició recupera així una part de la història industrial de València a través d’un arxiu construït amb fotografies, documents i, sobretot, amb les veus de les dones que van viure aquella etapa en primera persona.
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