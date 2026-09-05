Tribuna
Conflictes que no són tragèdies i III
Cal saber si pensen continuar en el pacte, perquè seria convenient no perdre el temps amb romanços, ja que n’hem perdut prou i massa i el temps, passa volant
Amb aquest tercer article acabarem les reflexions al voltant dels pactes de progrés entre socialistes, partits nacionalistes i partits d’esquerra. En primer lloc, cal saber si el pacte ha estat positiu per a tots, i per això seria interessant conèixer l’opinió dels partits, cosa no gens fàcil perquè alguns poden no parlar clar del tot o fer-ho amb reserves i circumloquis. També cal saber si pensen continuar en el pacte, perquè seria convenient no perdre el temps amb romanços, ja que n’hem perdut prou i massa i el temps, passa volant (tempus fugit). Pose l’exemple de Rufian, que ha dit el que pensa i ha anat per feina el primer. També celebre que Més Compromís haja avançat el seu objectiuiu d’aconseguir reduir “papeletes” perquè no se presenten aquells partits d’esquerra sense gaires opcions a obtenir resultats positius i reforçar la candidatura amb més possibilitats, amb l’objectiu que el País Valencià torne a ser governat per l’esquerra. Com Baldoví ho ha expressat molt clar i ha abogat per Compromís, aquesta és també la meua opinió.
El pacte, crec que ha estat positiu per a tots, perquè ha hagut negociacions i cadascú ha obtingut tot o part del que volia i en qualsevol cas ha guanyat coses (segur que en mereixien més) i no n’ha perdudes cap de les poques que ja tenia. Tenint en compte que ni el govern, ni els partits podien jugar molt enfora dels límits constitucional, les regles estaven fixades; jo que ni votí la Constitució, ni en votaré cap d’espanyola, tinc clar que si fem política (i guanyar), hem de conèixer a fons el que diu la Constitució vigent, per aprofitar-nos del que ens convinga i ignorar el que no, o siga per fer el mateix que fa tothom, els espanyols els primers, que l’incompleixen si no els convé. Siga com siga, amb un aprovat pelat ja es pot continuar i crec que aquest aprovat el podem reconèixer tots.
Què en diuen els partits de progrés? Evidentment els partits que hipotèticament s’hagen de “sacrificar”, per reforçar altres candidatures han d’opinar quan més aviat, millor. Ara cadascú que parle i ràpid i superem la vella i infructuosa tàctica de les dilacions conventuals.
També vull referir-me als partits canaris i al càntabre (PRC), que per les seues posicions autonomistes, i per la defensa del benestar social i de la cultura dels seus pobles, són progressistes. Per les mateixes raons, també ho són les candidatures de l’Espanya Buidada, que haurien de presentar candidatura en totes les convocatòries, denunciant que les seues províncies necessiten uns tractes especials de supervivència, però a l’hora de pactar haurien d’elegir el bàndol del progrés, que els hauríem d’ajudar sense cap reserva. Així que, sumant i restant, els resultats electorals em donen que el pacte de progrés superaríem en 8-10 escons el pacte negatiu i involucionista del PP i Vox.
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