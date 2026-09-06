A rit
Ferrer Ferran, una vida vinculada a les bandes i a una manera d’entendre la música
Ferrer Ferran va retrobar-se este estiu amb la Jove Banda Simfònica de la FSMCV, vint-i-cinc anys després dels seus inicis, per estrenar The Creation, una nova simfonia concebuda per celebrar el llegat i el futur d’una de les grans plataformes del talent musical jove valencià
Hi ha trajectòries que permeten explicar també la història recent de les bandes valencianes. La de Ferrer Ferran és una d’elles. Compositor, director i mestre de diverses generacions de músics, la seua obra ha crescut molt vinculada a les societats musicals i a una manera d’entendre la música en què creació, formació i transmissió formen part d’un mateix procés.
Este estiu, eixa relació va adquirir una dimensió especialment simbòlica. La Jove Banda Simfònica de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana va celebrar el seu 25 aniversari amb l’estrena absoluta de 'The Creation', la Cinquena Simfonia per a banda de Ferrer Ferran. Més de 80 joves músics procedents de les províncies d’Alacant, Castelló i València van donar vida per primera vegada a una partitura escrita expressament per commemorar el quart de segle de la formació.
No era, però, la primera trobada entre Ferrer i la JBS. Fa vint-i-cinc anys, el compositor va ser el primer director de la jove unitat artística i va treballar amb els seus músics una altra obra decisiva en la seua trajectòria: 'La Passió de Crist'.
«Rebre este encàrrec ha suposat per a mi un immens honor i una profunda emoció», explica Ferrer Ferran. «Es complien vint-i-cinc anys de la creació de la Jove Banda Simfònica i també vint-i-cinc anys des que vaig compondre la meua Simfonia núm. 2, 'La Passió de Crist', una obra que va marcar un abans i un després en la meua trajectòria com a compositor».
Una setmana per construir una banda
La trobada de 2026 va reunir més de 80 músics d’entre 18 i 28 anys pertanyents a societats musicals de tota la Comunitat Valenciana. Sota la direcció de Sergio Díaz García, que s’incorporava esta temporada al capdavant de la formació, els intèrprets van compartir una setmana intensa d’assajos, formació i convivència.
La concentració va començar el 20 de juliol a l’Auditori Municipal Salvador Seguí de Segorbe. Allí, músics que provenien d’agrupacions diferents havien de construir en molt pocs dies una identitat artística comuna i afrontar un repertori d’una elevada exigència.
El procés es va obrir també al públic amb un assaig el 23 de juliol, una oportunitat per veure des de dins allò que normalment queda ocult darrere d’un concert: el treball de seccions, la recerca d’un mateix so, les indicacions del director i el procés pel qual més de 80 intèrprets acaben respirant com una única banda.
Després arribaren els concerts. La gira va començar el 24 de juliol a La Nucia, va continuar el dia 25 a Xilxes i va concloure el 26 de juliol a Castelló, a la Ribera Alta.
El programa reunia diferents generacions de compositors valencians: 'Art i Cultura', d’Iván Romero; 'Lo Cant del Valencià', de Pedro Sosa; la Tercera Simfonia 'Jalupé', de Luis Serrano Alarcón; i, com a gran novetat, l’estrena de 'The Creation'.
Per a la presidenta de la FSMCV, Daniela González, la celebració dels 25 anys, la gira i l’estrena de la nova obra de Ferrer Ferran reafirmaven «el paper de la Jove Banda Simfònica com una de les grans plataformes de formació i projecció del talent musical jove de la Comunitat Valenciana».
Tornar vint-i-cinc anys després
Ferrer Ferran va participar en el procés d’assajos i va poder escoltar com una nova generació de músics començava a donar forma a la seua simfonia. La situació tenia una inevitable càrrega de memòria.
«Quan vaig assistir als assajos, els records van aflorar immediatament. Fa vint-i-cinc anys vaig tindre el privilegi de ser el primer director d’esta jove formació i de preparar amb els seus músics 'La Passió de Crist'. Tornar ara, des de la perspectiva del compositor, i escoltar com estos nous joves donaven vida a 'La creació' va ser una experiència profundament emocionant».
Aquella obra de fa un quart de segle acabaria convertint-se en una de les partitures més reconegudes de Ferrer Ferran i circulant per auditoris dels cinc continents. Encara hui, conta el compositor, continua trobant-se amb intèrprets que li recorden la seua participació en aquell projecte.
«Vint-i-cinc anys després continuen acostant-se emocionats per dir-me: “Jo vaig estar en l’estrena de 'La Passió de Crist' amb la Jove Banda Simfònica de la Federació”. Escoltar eixes paraules és un dels majors regals que pot rebre un compositor».
La JBS es converteix així en alguna cosa més que una agrupació temporal. Els concerts duren uns dies i cada edició reuneix nous intèrprets, però l’experiència continua en la trajectòria dels músics i acaba retornant a les societats de les quals provenen.
Una simfonia pensada també per als músics
La partitura exigia als integrants de la Jove Banda un alt nivell tècnic, però sobretot una gran maduresa interpretativa. «No n’hi ha prou amb interpretar les notes. Cal comprendre el sentit de cada passatge i convertir la música en un autèntic relat sonor», sosté Ferrer.
La simfonia reparteix la responsabilitat entre totes les seccions, amb intervencions destacades del clarinet baix, la flauta, la trompa, la trompeta, el clarinet i una important presència de la percussió.
«He volgut que tots els instruments tinguen un paper protagonista. En una obra com esta no hi ha papers secundaris: cada instrument aporta un color indispensable per completar el gran llenç sonor de la Creació». És una manera d’escriure que connecta amb una altra faceta essencial de Ferrer Ferran: la de mestre. Les seues obres plantegen reptes interpretatius, però són també espais d’aprenentatge. Per als més de 80 integrants de la JBS, estrenar una simfonia significava assumir una responsabilitat addicional: construir la primera interpretació d’una obra que encara no tenia cap referència sonora prèvia.
Una història compartida que continua
Ferrer Ferran va deixar per al final de la nova simfonia un detall que connectava explícitament les dues puntes d’esta història. En els últims compassos de 'The Creation' apareix una referència musical a 'La Passió de Crist'.
«És una forma d’unir el passat amb el present, recordar d’on venim i mostrar com, vint-i-cinc anys després, eixe mateix esperit continua viu». La referència funciona quasi com una fotografia sonora de la Jove Banda: els músics que van estar en els seus inicis ja són una altra generació, però altres joves ocupen ara els seus llocs. El projecte continua perquè hi ha relleu.
Eixa és també una de les característiques fonamentals de les societats musicals. Els coneixements passen de mestre a alumne, les partitures tornen als faristols i cada promoció de músics rep alguna cosa que després transmetrà a la següent.
Ferrer Ferran ho resumeix mirant fins i tot cap al futur: «Seria un immens honor escriure una nova simfonia per commemorar el 50 aniversari de la Jove Banda». I afegeix una idea que explica tant 'The Creation' com la seua pròpia vinculació amb el moviment musical valencià: «La música, com la mateixa vida, no entén de finals, sinó de continuïtat, de llegat i de noves generacions que mantenen viva una mateixa il·lusió».
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