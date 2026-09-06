Opinión | Panorama
Jaume I, un rei sant? (I)
Al segle XVII es va intentar promoure la seua canonització. L’encarregat d’impulsar aquella iniciativa, el 1633, va ser l’aragonés Gaspar Galcerán de Castro i de Pinós, comte de Guimerà
A un mes del 9 d'octubre que farà memòria especial els 750 anys de la mort de Jaume I, hi ha un aspecte del record del rei que no és massa conegut. Em referesc al fet que al segle XVII es va intentar promoure la seua canonització. L’encarregat d’impulsar aquella iniciativa, el 1633, va ser l’aragonés Gaspar Galcerán de Castro i de Pinós, comte de Guimerà i descendent del mateix Jaume I. Amb un projecte que, tanmateix, acabaria fracassant. Guimerà va reunir documents, escriptures, papers i memòries amb l’objectiu de construir una argumentació favorable a la santedat del rei. El resultat va ser una mena d'informe que, amb el títol d' 'Exhortación a la instancia de la canonización del rey Don Jaime I de Aragón', es va publicar, ja al segle XIX. Aquell conjunt d'escrits no pretenia ser simplement una biografia del rei, sinó preparar els arguments i els testimonis que poguessen ser útils en una eventual causa eclesiàstica que havia de portar a l'elevació del monarca als altars de l'església catòlica. I així, l’autor seleccionava les gestes del rei -a partir de les cròniques que en parlaven i que descendien del conegut 'Llibre dels feits'-, i responia a les acusacions formulades contra el Conqueridor, tot destacant aquelles actuacions que podien interpretar-se com a mostres de virtut cristiana i podien ser vites com a signes de santedat per la societat del barroc.
De fet, ell principal obstacle era la fama de Jaume I com a "público pecador", derivada sobretot d’alguns episodis de la seua vida sentimental i política -uns episodis que encara perviurien en la memòria i els mites sobre el rei, al segle XIX. Però Guimerà, que no negava completament aquelles qüestions, argumenta una estratègia que consistia a afirmar que els pecats públics havien estat compensats per una penitència igualment pública: "a escándalo público se requiere enmienda pública". D’aquesta manera, el penediment permetia integrar les culpes dins d’una trajectòria de perfeccionament espiritual a la qual hauria estat sotmés el rei al llarg de la seua vida.
En aquest punt és on caldria situar la visió de les grans conquestes territorials comandades per Jaume I, que eren reinterpretades en clau religiosa i en esmena pública dels pecats. Mallorca, València o Múrcia deixaven de ser únicament territoris incorporats a la Corona d'Aragó i es presentaven especialment com espais guanyats als infidels i reintegrats a la cristiandat, de la qual s'havien separat amb la invasió dels musulmans. Aquella reincorporació de les terres balears, valencianes i murcianes al món cristià occidental europeu, es veia substanciada en la fundació d’esglésies, monestirs i hospitals.
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