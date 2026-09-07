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El Palau de la Música enceta els períodes de renovació, nous abonaments, altres cicles i venda d’entrades de la 40 temporada

Les dates de renovació d'abonaments anuals serà fins al 9 de setembre, mentre que els nous abonaments podran adquirir-se de l'11 al 13 de setembre

Concert Orquestra Bayreuth

Concert Orquestra Bayreuth / Levante-EMV

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María Bas

València

El Palau de la Música celebra enguany el 40é aniversari amb una programació titulada ‘40 anys de la millor música’, que inclou 45 concerts d'abonament i sis extraordinaris. Una vegada iniciat el període de renovació d'abonaments, l'auditori oferix la possibilitat d'adquirir nous abonaments, localitats per a altres cicles i entrades soltes.

El director del Palau, Vicente Llimerá, ha destacat que “estem davant una temporada extraordinària, en la qual reunirem grans artistes i algunes de les millors agrupacions del panorama internacional, al costat de la nostra Orquestra de València, que tindrà al capdavant a grans directors i estarà acompanyada per magnífics solistes. Hem preparat una programació molt especial per a celebrar estos quaranta anys i estic convençut que els aficionats i aficionades gaudiran de la música com mai abans al Palau”.

Les dates d'estos períodes són: per a la renovació d'abonaments, fins al 9 de setembre, i per als nous abonaments, de l'11 al 13 de setembre. Respecte al Cicle OV, les dates seran el 15 i 16 de setembre, i per a Altres Cicles, del 17 al 20 de setembre. La venda d'entrades soltes començarà a partir del 23 de setembre. Respecte a l'abonament anual, el preu de l'Abonament A (Amfiteatre i Butaca) és de 1.129 euros; l'Abonament B (Tribunes), de 845 euros; i l'Abonament C (Fons), de 564 euros.

Concert Orquestra Bayreuth

Concert Orquestra Bayreuth / Levante-EMV

Així mateix, s'ha implementat un abonament amb bonificacions per a jubilats, estudiants d'entre 12 i 30 anys (ISIC), persones amb Carnet Internacional Jove (IYTC) i Carnet Jove d'entre 14 i 30 anys, famílies nombroses, monoparentals i monomarentals, i persones aturades de llarga duració, prèvia presentació física del document acreditatiu. Els preus d'esta mena d'abonament són de 988 euros per a l'Abonament A (Amfiteatre i Butaca), 740 euros per a l'Abonament B (Tribunes) i 353 euros per a l'Abonament C (Fons).

45 concerts d’abonament i 6 extraordinaris

El mestre Alexander Liebreich dirigirà en abonament set concerts. Rinaldo Alessandrini i Christian Vásquez seran els directors principal convidat i associat, respectivament. Helmut Lachenmann serà el compositor resident, mentre que els artistes residents seran el trompetista Pacho Flores i el contrabaixista Edicson Ruiz. Com a celebració de l’efemèride del 40é aniversari, el 25 d’abril de 2027, l’Orquestra de València i Alexander Liebreich interpretaran Till Eulenspiegel, d’Strauss; el Concert per a piano n.º 2, de Chopin, amb Kevin Chen; i La mer, de Debussy.

En la temporada torna la Royal Concertgebouw Orchestra, amb Klaus Mäkelä, que debuta, i la violinista Lisa Batiashvili (6-02). Una altra de les grans formacions serà la London Philharmonic Orchestra, amb la violinista Julia Fischer i el violoncel·lista Daniel Müller-Schott, dirigits per Edward Gardner (30-10). També torna Danielle Gatti, amb la Staatskapelle Dresden, que interpretarà la integral simfònica de Beethoven (12, 13, 15 i 16-05). L’Orquestra Filharmònica Txeca, dirigida per Semyon Bychkov i amb el pianista Behzod Abduraimov (15-11), també estarà present esta temporada.

Altres grans formacions seran l’Orquestra Filharmònica d’Hèlsinki, dirigida per Jukka-Pekka Saraste, amb la violinista Minami Yoshida (9-02); MusicAeterna, dirigida per Teodor Currentzis (30-05); i l’Orquestra Simfònica SWR Stuttgart, amb François-Xavier Roth i la violinista Isabelle Faust (11-11).

La programació comptarà també amb la Gustav Mahler Jugendorchester, amb Cristian Măcelaru i la violoncel·lista Julia Hagen (12-11). Així mateix, els aficionats i aficionades a la música podran disfrutar de formacions internacionals com l’Orpheus Chamber Orchestra, amb el saxofonista Branford Marsalis (06-03), i l’English Chamber Orchestra, amb Roberto Forés i l’oboista Ramón Ortega.

L’Orquestra Filharmònica Nacional d’Hongria, dirigida per Martin Rajna (06-04), visitarà el Palau amb el pianista Dezső Ránki. Tampoc faltarà l’Orquestra Nacional d’Espanya, dirigida per David Afkham, amb el violinista Frank Peter Zimmermann (23 i 24-10). A més, tornaran Jordi Savall, amb Le Concert des Nations (7-04), i l’Orquestra Simfònica de Navarra, amb el violoncel·lista Johannes Moser i el director Perry So (20-05).

També hi haurà espai per a grans recitals de piano a la Sala Iturbi. Enguany, a la tradicional cita de Grigory Sokolov (27-02), se sumarà una constel·lació de pianistes com Javier Perianes (1-12), Boris Giltburg (15-12 i 12-01), Daniil Trifonov (15-01), Yuja Wang (2-02) i Hélène Grimaud (25-05).

L’Orquestra de València i el seu titular, Alexander Liebreich, abordaran, amb una mezzosoprano de luxe com Elīna Garanča i el tenor Michael Weinius, fragments de Parsifal, de Wagner (20-11). També destaca el Réquiem, de Fauré, amb el prestigiós Chor des Bayerischen Rundfunk (2-04). Així mateix, Rinaldo Alessandrini i el Cor de la Generalitat Valenciana interpretaran Bach (6-11) i, d’altra banda, William Christie i el Cor de Les Arts Florissants faran el mateix amb Les estacions, de Haydn (28-05). Capella de Ministrers i Carles Magraner oferiran Acis i Galatea, de Haendel (29-04), i Gabrieli Consort & Players, amb Paul McCreesh, interpretarà l’òpera The Fairy Queen, de Purcell (14-02).

La Freiburger Barockorchester, el Collegium Vocale Gent i la soprano Julie Fuchs, dirigits per Pablo Heras-Casado, interpretaran la cantata La morte di Didone, de Rossini (09-12). També tornarà l’Amsterdam Baroque Orchestra and Choir, amb Ton Koopman, per a interpretar l’Oratorio de Navidad, de Bach (17-12).

La programació comptarà també amb l’Orquestra Simfònica de Düsseldorf, amb Adam Fischer i Catriona Morison, amb la tercera de Mahler (20-10). Cappella Mediterranea i l’Escolania de la Mare de Déu dels Desemparats, dirigides per Leonardo García Alarcón, interpretaran el tradicional oratori La pasión según San Mateo, de Bach (23-03). Cal destacar que l’Orquestra de València tindrà com a directors convidats Pinchas Steinberg, Eliahu Inbal, William Christie, Marc Albrecht, Leonard Slatkin, Christophe Rousset, Shiyeon Sung, Chloé Van Soeterstède, Timur Zangiev, Pablo Rus Broseta, Pablo González i Jaime Martín.

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Com a solistes comptarà amb el violoncel·lista Pablo Ferrández; les violinistes Alexandra Conunova, Clara-Jumi Kang i Diana Tishchenko; els pianistes Silver-Garburg Piano Duo, Denis Kozukhin, Kevin Chen, Martín García García i Andrey Gugnin; el clarinetista Andreas Ottensamer; l’organista Juan de la Rubia; el Trio Gaspard; i el percussionista Alexej Gerassimez.

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