Va de llibres
La rentrée valenciana: una guia essencial
Amb el setembre, les prestatgeries de les llibreries s’omplin amb novetats. Fem un recull de títols molt esperats de la mà d’editors valencians.
Francesc Miró
Com ja havíem advertit en anteriors articles del ‘Va de Llibres’, el moment de parlar de les novetats que arriben a les llibreries valencianes estava per caure. Doncs bé, ja ha arribat la rentrée: l’allau de novetats amb l’inici de curs. Desenes de títols i noms d’autors nous, dels quals fem una xicoteta tria per a no perdre’s. En queden molts fora d’aquesta tria, però tranquils que en aquest espai anirem parlant d’ells.
Per ara, començarem amb Andana Editorial, que recupera una de les veus essencials de la literatura valenciana contemporània com és Jordi Sierra i Fabra, però com no l’havíem llegit mai. Parlem de ‘Contes i poemes per a un any qualsevol’, un llibre on la veu de Sierra i Fabra dialoga amb els poemes d’Antonio García Teijeiro i amb il·lustracions de Marta Antelo. La premissa és la més senzilla del món: contes per a recórrer un any qualsevol. "Aquest és un llibre a partir de huit anys, però sense data de caducitat a partir d’aquest moment", ens diuen des de l’editorial. També ens recomanen donar un cop d’ull a la nova versió del conte dels Grimm, ‘Rumpelstiltskin’, que ha escrit Mac Barnett amb il·lustracions de Carson Ellis. Ambdós estaran disponibles a partir del 25 de setembre.
Des de Bromera ens recomanen un llibre del qual ja hem parlat en ‘Va de Llibres’: ‘El llibre desfet’, d’Irene Rodrigo il·lustrat per Jotacé Perea. Una paròdia actual, mordaç i valenta de ‘Llibre dels fets de Jaume I’. Estarà disponible a partir del 16 de setembre. També ens parlen de la seua important aposta per a adults de la temporada: ‘De gran vull ser una casa’, la nova novel·la d’Aina Fullana després de triomfar amb ‘Els dies bons’. El llibre va aplegar a les llibreries el 2 de setembre.
Des de Barlin Libros ens recomanen especialment dos títols: ‘El arte de viajar sin moverse del sitio’, de Hilario J. Rodríguez, "un recorregut literari per diferents formes de viatjar a través de la literatura, però travessada per temes actuals", que aquest dimecres dia 9 aplega a les llibreries. I la seua gran aposta valenciana del semestre, que estarà disponible l’11 de novembre: ‘La guardia infinita’, de Natalia Bonillo i Álex Zahinos, que descriuen com "una crònica de la pandèmia viscuda en primera persona per una infermera en formació, un homenatge directe a tot el que va viure el personal sanitari aquells dies".
Edicions del Bullent, per la seua banda, ens recomana dos títols que estan enviant ara mateix a llibreries. Un és ‘On el cor arrela’, d’Ana Segura. Un llibre que des de l’editorial descriuen com "una novel·la de fantasia ‘cozy’ o reconfortant, per conservar part de la calma de les vacances ara que reprenem l’activitat". També ens parlen d’un títol infantil: ‘A casa de la iaia’, de Mirjam van Houten. "Setembre, amb el dia encara llarg i els adults retornant a les rutines és un mes que agraeix especialment l’ajuda dels llibres per a encaminar feliçment l’acabament de les vacances", ens diuen des de Bullent.
Sembra Llibres també tindrà una rentrée carregada de novetats. Des de l’editorial destaquen ‘Reconstruir el país. Joan Fuster i Isabel-Clara Simó’, escrit per Jordi Tormo. "Aquest llibre de l’investigador cultural Jordi Tormo recupera l’enriquidor diàleg i les incisives reflexions entre tots dos a partir de cartes, fotografies, entrevistes i articles de la històrica revista 'Canigó', alguns d’ells mai publicats fins ara». I ens diuen que ens fixem també en la nova contribució al seu catàleg de Kopano Matlwa: ‘Bosadi’, traduït per Elisabet Ràfols. "L’esperat retorn de l’autora de Florescència i Coconut. Una història narrada a dues veus que desemmascara la feminitat ideal i la pressió cultural que obliga les dones negres a patir i resistir en silenci". Aquesta novetat està disponible a les llibreries des de hui mateix!.
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