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Ressenya de 'Bruixes, heretges, possesses'. Espiritualitat femenina heterodoxa perseguida per la Inquisició de València (1668-1756)
Aquest llibre rescata de l’oblit les vides de diverses dones perseguides per la Inquisició al Regne de València durant els segles XVII i XVIII a partir d’una investigació rigorosa, sostinguda sobre una àmplia documentació
Maria Colomer
Autor: Albert Toldrà i Vilardell
Editorial: Vincle editorial
ISBN: 978-84-129472-6-7
Número de pàgines: 276
Preu: 20 €
La història també s’escriu des dels marges. En els últims anys han proliferat diferents estudis que recuperen les experiències de les dones silenciades pels grans relats històrics, però encara són menys habituals aquells que ho fan posant el focus en els fets ocorreguts al nostre territori. ‘Bruixes, heretges, possesses’ rescata de l’oblit les vides de diverses dones perseguides per la Inquisició al Regne de València durant els segles XVII i XVIII a partir d’una investigació rigorosa, sostinguda sobre una àmplia documentació d’arxiu que l’autor cita i contextualitza amb precisió al llarg de tota l’obra.
Lluny de construir un altre relat sensacionalista al voltant de temes com la bruixeria o la possessió, Toldrà posa els documents al centre del seu discurs. Els processos inquisitorials esdevenen la principal ferramenta per reconstruir les trajectòries de dones com Gertrudis Toscà, Maria Antònia Ortolà o María Nieves Sáenz, moltes d’elles pobres, marginades i, en alguns casos, relacionades amb la prostitució. La paradoxa és evident: si hui coneixem les seues històries és perquè la maquinària burocràtica del Sant Ofici les va registrar amb tot detall en un moment determinat.
L’autor aconsegueix que estos expedients, que poden semblar freds i impersonals a primera vista, es transformen en un relat viu que permet entendre la mentalitat d’una societat marcada per la religió, la superstició i el control dels cossos femenins. Sense renunciar al rigor acadèmic, l’assaig manté un ritme àgil i és, en la seua major part, una lectura accessible fins i tot per a qui no està familiaritzat amb la història moderna.
Un dels encerts de l’assaig és la transparència amb què es treballen les fonts. Lluny d’amagar el procés d’investigació o de buscar el clickbait sensacionalista, Toldrà mostra d’on prové cada informació i recorda constantment que qualsevol reconstrucció històrica naix dels documents conservats. Eixe exercici no sols reforça la credibilitat del treball, sinó que també fa valdre la pacient tasca de recerca que hi ha darrere dels estudis històrics, capaç de revisar i interpretar els arxius per donar veu a persones condemnades durant segles al silenci.
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