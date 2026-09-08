Tribuna
Salut
Hui, pràcticament, un de cada tres pobles de la nostra comunitat fa festa gran. El meu, Algemesí, alçava anit les primeres muixerangues, seguides dels balls de les pastoretes, bastonets, carxofa, arquets, bolero i el corprenedor ball dels tornejants. La processó, dita de les promeses, evidencia l’encert de dedicar l’advocació a la salut, com conta el Misteri dels capellanets, escrit per Joan Segura de Lago, i que representen tres xiquets en la part inicial de la processó. L’única on té presència la paraula i és en valencià com s’expressa.
El relat és sempre el mateix: la Mare de Déu apareix en un espai natural i es mostra a innocents, xiquets o animals que, de forma irracional, s’aturen davant d’una cova, font o arbre que amaga la imatge trobada. La llegenda contarà que són imatges que els cristians ocultaren quan la invasió musulmana el segle VIII, la realitat és que són imatges molt més tardanes relacionades amb la conquesta cristiana del rei Jaume I. Gran devot de Maria, el relat de les aparicions miraculoses de la Mare de Déu li va servir per a bastir un imaginari de terra elegida per a ser venerada. Encara no acaba ací la història. Les rivalitats dels pobles veïns també tenen lloc en la nostra història on la Mare de Déu reafirmarà fins en tres ocasions el poble on vol estar.
Hui celebraran l’onomàstica totes aquelles que tenen per nom el de l’advocació de la marededeu trobada del seu poble: Sales, a Sueca; Loreto, a l’Alcúdia, Xàbia o Santa Pola; Balma, a Sorita; Vallivana, a Picassent...; però també Montserrat i Núria a Catalunya, Meritxell a Andorra, Gràcia a Maó i Salut a Palma.
Salut és el nom de moltes dones estimades de la meua família: ho era ma tia, ho són dos cosines germanes i ho és la neboda més menuda. Dir-te Salut és reconéixer-te part d’un patrimoni comú, que compartim amb Xirivella, Palma i Sabadell, entre molts altres; però també d’una història comuna d’un regne que necessitava tindre un suport en el cel per a legitimar-se i donar cohesió a una societat formada per una amalgama de repobladors de llengües diverses que s’havia de fondre amb els que l’habitaven des de feia cinc segles.
Dir-te Salut és també un desig de benestar físic i mental, la protecció més íntima en moments delicats. De les poques coses que de veritat paguen la pena.
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