Arts Escèniques
Avetid convida a descobrir la Temporada 2026-2027 amb ‘Les arts escèniques valencianes… Comencem!’
L’Associació Valenciana d’Empreses d’Arts Escèniques aposta de nou per aquesta campanya que convida a tots els públics a gaudir del teatre, la dansa, el circ i les arts de carrer en la Comunitat Valenciana
L’Associació Valenciana d’Empreses d’Arts Escèniques (AVETID) impulsa, un any més, ‘Les arts escèniques valencianes… comencem!’, la campanya amb què convida a descobrir la Temporada 2026-2027 a les sales i teatres de la Comunitat Valenciana. Una iniciativa que s'ha convertit en tot un clàssic de l'inici del curs i per un missatge amb molta força: “Aquesta temporada, l'escenari també és teu”.
“Setembre és il·lusionant perquè descobrim tot el que han preparat els teatres i sales de Castelló, València i Alacant, i les nostres companyies amb les seues gires. Des d'Avetid volem animar a tothom a fer una ullada a la programació i a deixar-se sorprendre per les propostes, perquè trobaran espectacles per a tots els públics i per a qualsevol ocasió”, ha assenyalat la presidenta, Mª Ángeles Fayos.
Amb imatge gràfica signada per Laura Valero que il·lustra el dinamisme de l'escena, ‘Les arts escèniques valencianes… COMENCEM!’ farà oficial l'inici de la temporada amb el seu acte central el 14 de setembre en el Teatre El Musical (TEM). El teatre acollirà les 53 empreses sòcies, associacions companyes del sector i representants institucionals del món de la cultura, que gaudiran d'una proposta plena de sorpreses amb el concert culinari ‘La gula’, d'Eva Mir i Olga Hernández, com a plat fort.
“No sols ens dirigim al públic: il·lusionarem les sales. Volem recordar que gràcies als seus equips gaudim de propostes de primer nivell, i que són un trampolí per a la creació contemporània i per a professionals de llarga trajectòria. Un motor econòmic essencial en la Comunitat Valenciana que mereix tota la visibilitat possible”, subratlla Fayos. La presidenta ha agraït la col·laboració i suport institucional continuat de l'Ajuntament de València.
Un pas més para reforçar el sector
A més d'impulsar campanyes per a apropar al públic la dansa, el circ, les arts de carrer i el teatre, com ‘Comencem!’ o Cap Butaca Buida, Avetid promociona i projecta les arts escèniques valencianes amb l'organització de rodes de negoci i trobades i la presència activa en fires i festivals de referència dins i fora de la Comunitat Valenciana, com la Mostra de Teatre d’Alcoi i Mercartes. Tot allò, amb l'objectiu de facilitar el contacte, la circulació d'espectacles, la generació d'oportunitats i les xarxes professionals entre companyies i programadors.
També contribueix al reconeixement social de l'escena valenciana i situa el seu valor cultural, educatiu, econòmic i territorial en el centre del debat públic. En aquest marc, impulsa una campanya de sensibilització orientada a generar opinió qualificada, visibilitzar els principals reptes del sector i consolidar un relat compartit que reivindique les arts escèniques com un servei cultural essencial.
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