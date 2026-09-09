Un passeig literari per Macastre
El recorregut urbà pretenia remarcar que la localitat fou destí estival d’un bon grapat d’escriptors de les darreres dècades del segle XIX i les primeres del XX.
Durant la vesprada del divendres passat vaig tindre el goig de participar en el passeig literari que se celebrà en el municipi de Macastre com a colofó a la jornada sobre «Onomàstica i parles de la Foia de Bunyol-Xiva», que havia sigut organitzada per l’Institut d’Estudis Comarcals (IEC), una lloable entitat cívica i cultural dedicada a estudiar i dinamitzar un territori tan atractiu com suggeridor.
El recorregut urbà pretenia remarcar que la localitat fou destí estival d’un bon grapat d’escriptors de les darreres dècades del segle XIX i les primeres del XX. I per això s’inicià al carrer d’Eduard Escalante, que fou retolat en 1899, quatre anys després de morir el dramaturg. Autor principal del moviment de la Renaixença, Escalante degué ser també un dels primers escriptors a estiuejar-hi; atés que, segons la informació que posseïm, a la dècada dels anys seixanta ell i la seua família –tenia sis fills– ja feien en diligència el trajecte València-Macastre, de vora vint hores de durada.
A continuació, visitàrem el carrer que recorda Manuel Millàs. Per sort, el grup comptava amb la presència de Jaime Millàs, besnét i biògraf del també dramaturg, que ens detallà la vinculació del seu avantpassat amb el municipi i amb d’altres escriptors-estiuejants, com ara Rafael Ferrer i Bigné. I, finalment, el dedicat a Teodor Llorente, que en setembre de 1901 promogué una excursió intel·lectual en el transcurs de la qual, a més d’inspeccionar els paratges naturals que engalanen Macastre –com ara la font del Bolot–, una trentena d’escriptors i artistes examinaren les restes del castell i la parròquia.
En darrer terme, cal destacar que els estiuejants eren i continuen sent denominats, per part dels macastrers, com a «higueros» –pel fet que hi arriben en el temps en què les figueres ofereixen el seu fruit–; i que en la promoció d’aquells municipis com a lloc d’estiueig degué influir la «Guia de Buñol y sus alrededores» que, en 1884 i amb el títol de La Suiza valenciana, publicà l’escriptor Constantí Llombart a propòsit de la inauguració de la línia ferroviària València-Bunyol, tal com fou destacat durant el passeig. Una magnífica activitat de descoberta urbana, històrica i cultural per la qual cal felicitar els responsables de l’Institut d’Estudis Comarcals de la Foia de Bunyol-Xiva.
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