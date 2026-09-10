No alçar pols ni remolí
Significa comportar-se discretament, sense escandalitzar o sense pena ni glòria. La pols s’alçava prou quan pels carrers de terra passava gent cridant o escandalitzant.
En l’estiu vivim de festa en festa. Allà on ens trobem protagonitzem activitats sorolloses. Busquem divertir-nos. Està bé. Ara, en arribar setembre, pareix que necessitem silenci. Així que és bon moment per a reivindicar la locució no alçar pols ni remolí. Pot emprar-se també amb el verb fer. Significa comportar-se discretament, sense escandalitzar o sense pena ni glòria. La pols s’alçava prou quan pels carrers de terra passava gent cridant o escandalitzant. L’acció explica l’origen de la locució.
La gent necessita relacionar-se. És un impuls humà. No obstant això, no cal fer-ho sempre fent soroll. Admire les actituds discretes. S’ha dit que la timidesa suposa un defecte i, inclús, una malaltia. Pense que potser resulte positiu. Quan algú ho és, es caracteritza per no alçar pols ni remolí. Sol ser prudent i pensar millor allò que es vol dir. Les persones tímides són normalment bones observadores i escoltadores. No s’ha de mirar negativament este tret de la personalitat. Em considere una persona amb tocs de timidesa que intente dissimular. No està malament ser-ho, com tot, amb mesura.
Quan et trobes amb moments adversos en el treball o en la vida, pots reivindicar-ho armant escàndol. A voltes, resulta. Preferisc no alçar pols ni remolí. Al remat, la gent valora si allò que t'han causat és just. Considera les actituds autoritàries o prevaricadores dels qui no ho aparenten. Posa cadascú en el seu lloc. Ho dic amb coneixement de causa.
El recent programa televisiu dedicat a Rita Barberà remarca que l’autòpsia determina que va morir per una cirrosi irreversible. Els adeptes hi mostraren intensa devoció i afirmaren que fou abandonada pels seus. Els contraris l’atacaren moderadament. Allò que està clar és que, com a alcaldessa, no pot dir-se que no alçara pols ni remolí algunes vegades. Em pregunte si quan manava es portava sempre bé amb tots els seus.
L’estudiant d’Albal Miguel Camacho no ha alçat pols ni remolí per a véncer entrebancs. Simplement ha lluitat admirablement amb els seus familiars. Amb 20 anys, malgrat la miopatia nemalínica, camina i es comunica. M’emociona llegir el seu cas en el diari i que tinga la meua vocació d’historiador. Espere que el seu exemple ajude a entendre la capacitat de superació.
En definitiva, no tinguem por si no alcem ni pols ni remolí. No som pitjors persones. La discreció és una forma respectuosa d’actuar.
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