València tornarà a ser seu de la Lliga Nacional de Grafiti a l'octubre
La ciutat acollirà una de les huit cites del circuit nacional de 2026 del 2 al 4 d'octubre pròxims
València tornarà a formar part enguany del circuit de la Lliga Nacional de Grafiti (LNG), una de les principals competicions d'art urbà del país. Tindrà lloc del 2 al 4 d'octubre i la Fundació destinarà 14.200 euros a l'organització, desenvolupament i difusió de la convocatòria.
El de València serà un dels huit esdeveniments que conformen la Lliga Nacional de Grafiti 2026 en el territori nacional, i reunirà durant tres jornades artistes urbans que faran les seues obres en directe, acostant al públic diferents estils i propostes creatives vinculades al grafiti i a l'art urbà.
La celebració de l'etapa valenciana permetrà a més acostar al públic el procés creatiu del grafiti, i convertir l'espai urbà en un lloc de trobada entre artistes, ciutadania i visitants. La programació es complementarà amb activitats vinculades a l'art urbà i accions de difusió i producció audiovisual, reforçant el caràcter obert i participatiu de la iniciativa.
La regidora de Turisme, Innovació i Inversions i presidenta de la Fundació Visit València, Paula Llobet, ha explicat que la col·laboració continua l'experiència impulsada en 2025 i forma part d'una línia de treball que busca aprofitar la capacitat de la cultura per a recuperar i activar espais urbans, generar activitat als barris i crear nous punts d'interés tant per als qui viuen en ells com per als qui visiten la ciutat. “L'art urbà té la capacitat de recuperar llocs, activar els nostres barris i convertir espais quotidians en nous punts de trobada i expressió cultural que poden gaudir tant residents com visitants”, ha assenyalat la delegada.
Art urbà per a descobrir i viure els barris
València compta amb una important presència d'art urbà en diferents barris, on murs, façanes i persianes han incorporat noves expressions artístiques al paisatge quotidià. Estes intervencions contribuïxen a recuperar espais, reforçar l’atractiu i generar nous recorreguts culturals, però també a acostar la creació contemporània als qui viuen dia a dia en estos entorns.
“Amb la nova edició de la Lliga Nacional de Grafiti, la Fundació Visit València continua així impulsant iniciatives en les quals turisme, cultura i ciutat es connecten per a generar activitat, recuperar espais i oferir noves experiències que puguen ser compartides i gaudides per residents i visitants”, ha assegurat la regidora Paula Llobet.
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